كل ما تريد معرفته عن منتجات سامسونغ الجديدة.. كيفية مشاهدة الحدث

في حدث هام لعشاق التكنولوجيا، تعقد شركة سامسونغ حفلا اليوم للكشف عن عدد من منتجاتها الجديدة في حدث Samsung Galaxy Unpacked اليوم، ومن المتوقع أن يحتل خط هواتف S24 الجديد الذي يتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة.

ما هي الأجهزة التي يمكنني توقعها في Galaxy Unpacked؟

وفق التسريبات العديدة المحيطة بالحدث، تقدم سامسونغ ثلاثة هواتف خلال الحدث هي: Galaxy S24 Ultra، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24.

من المفترض أن يتمتع هاتفي Galaxy S24 وS24+ بنفس تصميم أسلافهما، لكن الشرائح الجديدة تفتح حقبة جديدة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن المتوقع أيضًا أن تكون الهواتف أرخص قليلاً عند الإطلاق مقارنة بأسلافها في أسواق معينة.

كما تتوقع التسريبات أن ينتقل هاتف Galaxy S24 Ultra إلى شاشة مسطحة ويأتي بإطار من التيتانيوم، مثل iPhone 15 Pro، وأن يكون المعالج Snapdragon 8 Gen 3، وهناك أيضًا كاميرا مقربة جديدة في طريقها.

كما لحظت تسريبات أخرى، من غير المتوقع أن تكون الأعمال الداخلية لـ S24 Ultra مختلفة تمامًا عن سابقتها. كما يتميز بشاشة Quad-HD مقاس 6.8 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وخيارات تخزين مماثلة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. لكننا سنرى كاميرا تليفوتوغرافي جديدة ومحسنة بدقة 50 ميجابكسل و5x، وتبريد أفضل لغرفة البخار لضمان عدم ارتفاع درجة حرارة هاتفك، وWi-fi 7.

من المرجح أن يحتفظ الطرازان S24 وS24 Plus بهيكل من الألومنيوم. تعد ترقيات الأجهزة أيضًا أكثر تواضعًا، حيث يحصل جهاز Plus على شاشة QHD Plus أكبر قليلاً وأعلى دقة مقاس 6.7 بوصة بالإضافة إلى المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي وبطارية أكبر، حسبما أفاد موقع Android Police.

ما كل هذه الضجة حول Galaxy AI؟

بحسب موقع “ذا فيرغ”، فإن سامسونغ ستفرش السجادة الحمراء لتجربتها الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

بالطبع Galaxy AI سيتضمن ميزة الترجمة المباشرة للمكالمات، مع ظهور الترجمات الصوتية والنصية على الفور أثناء التحدث. كما أن محرر الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي في الطريق أيضًا، وفقًا للتسريبات الأخيرة.

أين يمكن مشاهدة Galaxy Unpacked؟

إذا كنت ترغب في المزيد عن المنتجات الجديدة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الخاص بالكشف عن منتجات شركة سامسونغ الجديدة عبر موقعه أو التوجه إلى قناتها على يوتيوب عندما يبدأ الحدث في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت دولة الإمارات الليلة.

سيختتم هذا الحدث أشهرًا من التسريبات للأجهزة الجديدة – بالإضافة إلى بعض التشويق المباشر من سامسونغ نفسها.

أعلنت سامسونغ عن تجربة جديدة للذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة أطلقت عليها اسم Galaxy AI، والتي قالت إنه من المقرر أن تظهر لأول مرة في أوائل عام 2024.

يجب أن نحصل على معلومات مفصلة عن Galaxy AI في حدث هذا العام. ويشاع أيضًا أن الشركة تتعاون مع Google في بعض ميزات الذكاء الاصطناعي أيضًا.

“سامسونغ” لم تعد الشركة أكبر صانع للهواتف المحمولة في العالم، حيث تفوقت عليها شركة آبل، التي قادت الصناعة بالفعل من حيث حجم المبيعات، وهي المرة الأولى منذ 12 سنة من المنافسة الشديدة بين الشركتين.