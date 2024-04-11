فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةأخبار أريبيان بزنسأخبار مصرصناعة

مصر.. مصنع لإعادة تدوير الهواتف الذكية بقيمة 100 مليون يورو

يتضمن مشروع إعادة تدوير الهواتف الذكية التعاون مع شركة تكنولوجيا اتصالات عالمية “رئيسية” من فرنسا.

فريق التحرير by فريق التحرير

تخطط مصر لإنشاء مصنع لتجديد وإعادة تدوير الهواتف الذكية بتكلفة تبلغ 100 مليون يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت أن الرجل الذي يقود المشروع يدعى صامويل ماتياس، وهو مصري مغترب مقيم في باريس، وهو مهندس إلكترونيات.

الهواتف الذكية

وقالت الصحيفة إن سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التقت بماثياس هذا الأسبوع لمناقشة المشروع.

وتولي الوزارة المشروع اهتماما جديا، حيث قالت إن التنسيق مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أزال أي عقبات أمام البدء.

ويتضمن مشروع إعادة تدوير الهواتف الذكية التعاون مع شركة تكنولوجيا اتصالات عالمية “رئيسية” من فرنسا.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن استثمار المصنع يجب أن يتجاوز 100 مليون يورو خلال العامين المقبلين، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المتميز وموارده الوفيرة لتعزيز تأثيره الاقتصادي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...