مصر.. مصنع لإعادة تدوير الهواتف الذكية بقيمة 100 مليون يورو

تخطط مصر لإنشاء مصنع لتجديد وإعادة تدوير الهواتف الذكية بتكلفة تبلغ 100 مليون يورو في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكرت صحيفة ديلي نيوز إيجيبت أن الرجل الذي يقود المشروع يدعى صامويل ماتياس، وهو مصري مغترب مقيم في باريس، وهو مهندس إلكترونيات.

وقالت الصحيفة إن سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التقت بماثياس هذا الأسبوع لمناقشة المشروع.

وتولي الوزارة المشروع اهتماما جديا، حيث قالت إن التنسيق مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أزال أي عقبات أمام البدء.

ويتضمن مشروع إعادة تدوير الهواتف الذكية التعاون مع شركة تكنولوجيا اتصالات عالمية “رئيسية” من فرنسا.

وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن استثمار المصنع يجب أن يتجاوز 100 مليون يورو خلال العامين المقبلين، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المتميز وموارده الوفيرة لتعزيز تأثيره الاقتصادي.