فريق التحرير by فريق التحرير

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لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي

قانون الأسواق الرقمية، ينص على إلزام “آبل”، بالسماح بوجود متاجر تطبيقات منافسة، لمتجر تطبيقات أبل.

فريق التحرير by فريق التحرير
لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي
لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي

في خطوة مفاجئة، أعلنت شركة “آبل”، يوم الثلاثاء، عن تغييرات كبيرة في سياسة توزيع تطبيقات نظام iOS للمستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي، فأصبح لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي.

وفقًا للقواعد الجديدة، سيتمكن المطورون الأوروبيون من توزيع تطبيقاتهم مباشرة على مستخدمي هواتف آيفون، من إنتاج شركة “آبل”، من خلال مواقعهم الإلكترونية الخاصة، دون الحاجة إلى المرور عبر متجر App Store الرسمي (متجر تطبيقات أبل).

هذه التغييرات تأتي استجابةً لقانون الأسواق الرقمية الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي.

لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل

لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي

وينص القانون على إلزام “آبل“، بالسماح بوجود متاجر تطبيقات منافسة على أجهزة آيفون، وتمكين تحميل البرامج من مصادر خارجية.

في بادئ الأمر، اشترطت “آبل”، على المطورين، وضع تطبيقاتهم في متاجر تطبيقات بديلة لتجاوز متجر App Store، لكنها تراجعت عن هذا الشرط في القواعد الجديدة.

 كما سمحت “آبل”، للمطورين بإنشاء متاجر تطبيقات خاصة بهم تعرض برامجهم فقط، بعد أن كانت تشترط وجود تطبيقات من شركات متعددة.

تُعد هذه التغييرات تحولاً جذرياً في سياسة “آبل”، تجاه توزيع التطبيقات على نظام iOS، حيث كانت الشركة تتمسك بسيطرتها على متجر App Store باعتباره المنفذ الوحيد لتوزيع التطبيقات على آيفون.

التغييرات تنطبق فقط في الاتحاد الأوروبي

لا حاجة لمتجر تطبيقات أبل بعد الآن في الاتحاد الأوروبي

ورغم أن “آبل” لم تكشف عن أسباب هذه التغييرات، إلا أنه من المرجح أنها جاءت نتيجة ضغوط من المفوضية الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تنطبق فقط على مستخدمي آيفون في دول الاتحاد الأوروبي، بينما سيظل المستخدمون في باقي دول العالم مقيدين بمتجر App Store الرسمي.

كما أن السماح بتحميل التطبيقات من مصادر خارجية قد يُشكل تحدياً أمنياً، حيث سيصبح من الأسهل توزيع البرامج الضارة على الأجهزة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...