فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

آبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبيعات آيفون بنسبة 10% في 2024

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وتراجع الطلب في بعض الأسواق، تظل شركة آبل متفائلة بشأن آفاق هواتفها الذكية، حيث تخطط لشحن ما لا يقل عن 90 مليون جهاز iPhone 16 في النصف الثاني من عام 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير

ووفقًا لتقرير حديث نشر على وكالة بلومبرج، أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن شحنات iPhone 15 خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى اعتماد آبل المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الطلب على منتجاتها، وتحسن المبيعات في الصين.

تُشير مصادر مطلعة إلى أن آبل تستهدف نموًا بنسبة 10٪ في شحنات iPhone 16 مقارنةً بعام 2023، مدعومةً بدمج ميزات “ذكاء آبل” في جميع الطرازات الجديدة، وذلك بعد شحن أكثر من 80 مليون جهاز من طراز iPhone 15 في النصف الثاني من العام السابق.

آبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبيعات آيفون بنسبة 10% في 2024

وتعتقد الشركة أن هذه الميزات، التي تتضمن قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ستجذب المزيد من المستخدمين وتُعزز الطلب على أحدث أجهزتها.

انتعاش المبيعات في الصين

بحسب بلومبرج، تلعب المبيعات في الصين أيضًا دورًا هامًا في توقعات آبل المتفائلة. فقد شهدت مبيعات iPhone في الصين بداية بطيئة لعام 2024، وفقًا لبيانات حكومية وأبحاث واردة عن شركات تتبع الأسواق مثل شركة Counterpoint Research.

آبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبيعات آيفون بنسبة 10% في 2024

ولكن سرعان ما تعافت وأنتعشت بقوة خلال أبريل، بفضل العروض الترويجية القوية وبالأخص خلال مهرجان التسوق الوطني 18 يونيو، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على منتجات آبل في أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

منافسة قوية وتحديات محتملة

على الرغم من التوقعات المتفائلة، لا تزال آبل تواجه تحديات كبيرة. حيث تُواجه الشركة منافسة متزايدة من شركات الهواتف الذكية الأخرى، بالإضافة إلى تراجع الطلب في بعض الأسواق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...