آبل تراهن على الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبيعات آيفون بنسبة 10% في 2024

ووفقًا لتقرير حديث نشر على وكالة بلومبرج، أشار إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 10٪ عن شحنات iPhone 15 خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى اعتماد آبل المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الطلب على منتجاتها، وتحسن المبيعات في الصين.

تُشير مصادر مطلعة إلى أن آبل تستهدف نموًا بنسبة 10٪ في شحنات iPhone 16 مقارنةً بعام 2023، مدعومةً بدمج ميزات “ذكاء آبل” في جميع الطرازات الجديدة، وذلك بعد شحن أكثر من 80 مليون جهاز من طراز iPhone 15 في النصف الثاني من العام السابق.

وتعتقد الشركة أن هذه الميزات، التي تتضمن قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي، ستجذب المزيد من المستخدمين وتُعزز الطلب على أحدث أجهزتها.

انتعاش المبيعات في الصين

بحسب بلومبرج، تلعب المبيعات في الصين أيضًا دورًا هامًا في توقعات آبل المتفائلة. فقد شهدت مبيعات iPhone في الصين بداية بطيئة لعام 2024، وفقًا لبيانات حكومية وأبحاث واردة عن شركات تتبع الأسواق مثل شركة Counterpoint Research.

ولكن سرعان ما تعافت وأنتعشت بقوة خلال أبريل، بفضل العروض الترويجية القوية وبالأخص خلال مهرجان التسوق الوطني 18 يونيو، مما يشير إلى استمرار الطلب القوي على منتجات آبل في أكبر سوق لها خارج الولايات المتحدة.

منافسة قوية وتحديات محتملة

على الرغم من التوقعات المتفائلة، لا تزال آبل تواجه تحديات كبيرة. حيث تُواجه الشركة منافسة متزايدة من شركات الهواتف الذكية الأخرى، بالإضافة إلى تراجع الطلب في بعض الأسواق.