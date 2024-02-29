تالا ميشيل عيسى by تالا ميشيل عيسى

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حصري.. لوحة مفاتيح لهواتف آيفون مستوحاة من بلاكبيري قريبًا في الإمارات

أثارت حافظة هاتف آيفون مزودة بلوحة مفاتيح من تصميم شركة Clicks المنتشرة بقوة شعورًا بالحنين إلى الماضي لدى كل مستخدمي أجهزة بلاكبيري السابقين

تالا ميشيل عيسى by تالا ميشيل عيسى
لوحة مفاتيح لهواتف آيفون مستوحاة من بلاكبيري قريبًا في الإمارات

كشفت Clicks Technology، الشركة الناشئة التي طورت لوحة مفاتيح خاصة بهواتف آيفون، عن خطط حصرية لإطلاق منتجها في سوق الإمارات في وقتٍ لاحق من هذا العام.

وصممت الشركة حافظة هاتف مزودة بلوحة مفاتيح، تم اطلقها في كانون الثاني/يناير الماضي، بفكرة مستوحاة من لوحة مفاتيح أجهزة بلاك بيري (BlackBerry) الكلاسيكية.

ويتم تركيب حافظة الهاتف مباشرة على أجهزة آيفون، مما يتيح استخدام مساحة الشاشة كاملة للكتابة مع الاحتفاظ بملمس المفاتيح الفعلية.

في الإمارات مع آيفون 16

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة ، أدريان لي ، في تصريح حصري لـ”أريبيان بزنس” أن Clicks تهدف إلى إطلاق الحافظة ذات لوحة المفاتيح في الإمارات تزامناً مع اطلاق آيفون 16، في وقت لاحق من هذا العام.

ولفت إلى أن الشركة ستقيم شراكات توزيع محلية وتحتفظ بمخزون كافٍ لضمان توفر المنتج في جميع أنحاء السوق الإماراتي. كما سيتم إضافة تخصيصات للمستهلكين المحليين، بما في ذلك خيارات ألوان حصرية مُحتملة كالأسود والذهبي لتلبية الأذواق الإقليمية.

وحقق تصميم المنتج وتجربة الكتابة على الشاشة الكاملة إعجابًا واسعًا بين مستخدمي آيفون ومحبي أجهزة بلاك بيري السابقين.

وتم بيع 70% من الوحدات المنتجة باللون الأصفر، حيث أثارت حافظة الهاتف ذات لوحة المفاتيح Clicks صدىً عاطفيًا لدى مستخدمي آيفون وعشاق بلاكبيري على حد سواء.

وتتيح لوحة المفاتيح للمستخدمين الاستفادة من الشاشة بشكل كامل عند الكتابة، لاستخدام أوسع وللتفاعل بصورة أفضل. كما يتيح للمستخدم كذلك استخدام اختصارات MacBook iOS على لوحة المفاتيح وتصفح صفحات الويب بالنقر على المسافة (Space bar) بدلاً من التمرير التقليدي.

المنتج متوافق حاليًا مع أحدث إصدارات أبل الرائدة. وتخطط Clicks لتوسيع نطاق التوافر ليشمل خط iPhone 15 Pro بحلول نهاية الشهر المقبل، مع المزيد من دعم أجهزة iOS خلال الأشهر المقبلة.

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تالا ميشيل عيسى

تالا ميشيل عيسى

تالا ميشيل عيسى، صحفية في "أربيان بزنس"، متخصصة في تغطية الأخبار المتعلقة بالأعمال، العقارات، الشؤون المالية الشخصية،...