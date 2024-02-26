تصل إلى 4500 دولار.. أسباب ارتفاع سعر سماعة “فيجن برو” من أبل

يمكن لسماعة الرأس سماعة الواقع الافتراضي “فيجن برو“( Vision Pro) الجديدة من شركة أبل، أن تنقلك إلى سطح القمر، أو إلى هاواي، لتميزها في عرض رسومات حاسوبية شديدة الدقة على بعد ملليمترات من عين المستخدم، كما إنها تمكنه من التحكم في تحديد واجهة تشبه سطح المكتب باستخدام عيونهم.

سعر سماعة الواقع الافتراضي “فيجن برو”

ويبدأ سعر سماعة فيجن برو من أبل من 3499 دولارًا، تزيد إلى 4500 دولار من خلال إضافة وحدات التخزين، والعديد من الملحقات، ويعتبر هذا السعر مرتفعا بالمقارنة مع المنتجات الشبيهة من الشركات المنافسة مثل Meta’s Quest 3، التي يبدأ سعرها من 500 دولار تقريبا، والسماعة المتطورة Quest Pro من Meta ، التي يبدأ سعرها من 1000 دولار تقريبا.

وتتضمن “فيجن برو”، من أبل، العديد من الأجزاء الحديثة باهظة الثمن.

وتشير إحد التقديرات الصادرة عن شركة الأبحاث أوميديا إلى أن “فاتورة المواد” لسماعات الرأس تبلغ 1542 دولارًا، وهذا لا يشمل تكاليف البحث والتطوير، والتغليف والتعبئة، والتسويق بالإضافة إلى هامش ربح أبل.

سعر شاشة Sony Semiconductor

تعبر الشاشة Sony Semiconductor، هي أكثر القطع تكلفة في سماعة أبل فيجن برو، حيث يصل مقاسها إلى نحو 1.25 بوصة التي توضع أمام عين المستخدم، حيث يحتاج كل جهاز شاشتين، واحدة لكل عين.

وتعتبر الشاشة مكونا رئيسيا يجعل من التجربة الافتراضية تبدو كأنها أكثر واقعية من سماعات الرأس السابقة، وتحتوي على عدد ضخم من البكسل والألوان، كما أنها مصممة بأحدث التقنيات، حيث تدفع شركة أبل نحو 228 دولارًا مقابل الشاشة Micro OLED وفقًا لتقديرات شركة أوميديا.

شاشة أكثر وضوحاً

في هذه النقطة جاءت الشهادة عن شاشة فيجن برو من المنافس الرئيسي لأبل، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، الذي قال إن شاشة فيجن برو تتمتع بدقة.

وتكتظ شاشات فيجن برو، بالبكسلات التي تجعلها أكثر وضوحًا من أي سماعة رأس منافسة، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأمريكية.

محاكاة الواقع

كشفت شركة أبل الأمريكية عن أن شاشات سماعة الرأس فيجن برو، تضم ما يزيد على 23 مليون بكسل، وأشارت إلى أنها اختارت أنواع عالية الدقة حتى تكون قادرة على محاكاة الواقع.

لماذا هذا الكم الهائل من البكسلات؟

وفقا لتوضيح من شركة أبل فإن هذا النوع من السماعات يحتاج إلى شاشات ذات كثافة بكسلية عالية، بسبب قرب عين المستخدم من الشاشة.

وعلى هذا القياس فإن جهاز التلفزيون يحتوى على وحدات بكسل قليلة، وهو ما أوضحته الشركة بإن المشاهد للتلفزيون لا يحتاج إلى القرب من الشاشة فهو يمكنه أن يشاهد من على بعد أقدام أو أمتار.

وبحسب تقرير سي إن بي سي، فإن إنتاج هذه الشاشات الخاصة بسماعات فيجن برو يتطلب تصنيعًا متطورًا، قائما على تقنيات متقدمة جدا، لدرجة أنها تستخدم لوحة إلكترونية معززة من السيليكون، تشبه أشباه الموصلات.

ثاني أغلى جزء.. المعالج الرئيسي للسماعة

المعالج الرئيسي للجهاز، هو ثاني أغلى جزء في سماعة فيجن برو، خاصة أنه يتضمن شريحة M2 التي تعتمد عليها شركة أبل Apple في جهاز MacBook Air .

كما انها تستخدم شريحة R1 التي تعتبر المعالج المخصص للتعامل مع تغذية الفيديو، وأجهزة الاستشعار الأخرى على الجهاز.

ووفقا لتقرير شبكة سي إن بي سي، فإن تقديرات الفاتورة النهائية لا تأخذ في الاعتبار تكاليف البحث والتطوير، أو التغليف أو الشحن. كما أنها لا تأخذ في الاعتبار النفقات الرأسمالية التي يمكن أن تضيف تكاليف أولية إلى طلبات قطع الغيار الكبيرة، ولكنها مفيدة للأشخاص في عالم التصنيع للحصول على فكرة عن مدى تكلفة الأجزاء في أي جهاز معين.