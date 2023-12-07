نبأ سار لمستخدمي آيفون.. الكشف عن شاحن لا سلكي جديد

بعد إصدار شركة آبل تحديث iOS الجديد، قالت شركة “آنكر” إن شواحنها اللاسلكية القادمة المتوافقة مع Qi2 ستوفر شحنًا لاسلكياً أسرع بقوة 15 واط لأجهزة آيفون 13، 14، 15.

وكانت شواحن MagSafe هي الشواحن اللاسلكية الوحيدة المعتمدة لشحن بطاريات أجهزة آبل.

وبحسب موقع “ذا فيرج” تدعم شواحن “آنكر” جميع شواحن Qi2، والمشكلة الوحيدة المتبقية هي أنه لا توجد منتجات معتمدة متاحة للشراء حتى الآن، على الرغم من إعلان شركات مثل” آنكر” و”بالكين” و”موفي” عن أجهزة متوافقة مع Qi2 قبل بضعة أشهر.

6 علامات تجارية معتمدة من آبل للشحن اللا سلكي

Belkin

NuVolta

Anker

BH-EVS

Shenzhen Chipvision Microelectronics

Dongguan Aohai Technology

وقال الموقع إن بعض هذه الأسماء هي أكثر شهرة من غيرها، لكنه توقع رؤية تلك الأجهزة في الشحن اللا سلكي قريبًا.

وتعتبر الشواحن من جهات خارجية التي تعمل مع أجهزة آيفون بنفس معدل تقنية MagSafe هي الطريقة التقليدية التي يُشحن بها آيفون.

وحدثت آبل الطاقة المغناطيسية في مواصفات Qi2 مما سيؤدي إلى تمكين شواحن لاسلكية سريعة يمكن استخدامها مع كل من أجهزة آيفون وأجهزة أندوريد.

وأكدت “آنكر” في رسالة بريد إلكتروني نشرها موقع “ذا فيرج” أنه على عكس منتجات Qi القديمة التي كانت محدودة بشحن نصف السرعة 7.5 واط مع أجهزة آيفون، يمكن للمنتجات الجديدة دعم شحن 15 واط، وهو نفس الحد الأقصى الذي يمكن الحصول عليه مع أجهزة MagSafe التي تحمل علامة آبل.