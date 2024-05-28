سوق آيفون تنتعش في الصين خلال أبريل 2024

شهدت شركة “أبل” انتعاشًا قويًا في مبيعات هواتفها الذكية “آيفون” في الصين خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 52% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT).

وبحسب البيانات بلغ إجمالي شحنات الهواتف في الصين 3.495 مليون وحدة في نيسان/أبريل، مقارنة بـ 2.301 مليون وحدة في نفس الشهر من العام السابق.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة في بيع هواتف آيفون بعد فترة أداء ضعيف في وقت سابق من هذا العام، حيث واجهت الشركة منافسة شديدة من الشركات المحلية مثل “هواوي”.

وشهدت “أبل” تحسنًا كبيرًا في مبيعاتها في مآذار/ارس، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 12%، وذلك بعد انخفاض بنسبة 37% في أول شهرين من عام 2024.

وأطلقت أبل حملة خصم قوية في أيار/مايو على موقع Tmall الرسمي في الصين، حيث قدمت خصومات تصل إلى 318 دولارًا على هواتف “آيفون” مختارة، مما ساهم في تعزيز المبيعات.

ويأتي هذا التخفيض في الأسعار بعد أن أطلقت “هواوي” سلسلتها الجديدة من الهواتف الذكية المتطورة، Pura 70، في الشهر الماضي.

وتفوقت “هواوي” على “أبل” في الربع الأول لتصبح ثاني أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، وتعمل على تكثيف حملتها التسويقية من خلال فتح المزيد من المتاجر الرئيسية وإضافة المزيد من موزعي التجزئة.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات CAICT أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية في الصين ارتفع بنسبة 25.5% إلى 22.7 مليون وحدة في أبريل.