سامسونغ Galaxy S24.. مواصفات استثنائية وميزات ذكية جديدة

أطلقت شركة سامسونغ في مؤتمرها السنوي Samsung Galaxy Unpacked 2024، سلسلة هواتفها الجديدة Galaxy S24، والتي تضم ثلاثة طرازات هي Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus، وGalaxy S24 Ultra.

مواصفات استثنائية

تميزت هواتف Galaxy S24 بمجموعة من المواصفات الاستثنائية، بما في ذلك:

معالج كوالكوم سنابدراغون 8 الجيل 3 (في السوق الأميركي والكندي)، ومعالج سامسونغ إكسينوس 2400 (في السوق العالمية).

شاشة داينمك إل تي بي أو أومليد 2 أكس بمعدل تحديث 120 هيرتزا وسطوع يصل إلى 2600 نتس ودعم الجودة +إتش دي آر 10.

كاميرا خلفية رباعية في غالاكسي إس 24 ألترا، وكاميرا خلفية ثلاثية في غالاكسي إس 24 وغالاكسي إس 24 بلس.

بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير في غالاكسي إس 24 ألترا، وبسعة 4900 ميلي أمبير في غالاكسي إس 24 بلس، وبسعة 4000 ميلي أمبير في غالاكسي إس 24.

ميزات ذكية جديدة

ركزت سامسونغ في هواتف الجديدة على تعزيز القدرات الذكية، وذلك من خلال مجموعة من الميزات الجديدة، بما في ذلك:

الذكاء الاصطناعي للكاميرا: يعتمد الذكاء الاصطناعي في كاميرات هواتف غالاكسي إس 24 على تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو في مختلف الظروف، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة وتصوير الفيديو بدقة 8K.

يعتمد الذكاء الاصطناعي في كاميرات هواتف غالاكسي إس 24 على تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو في مختلف الظروف، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة وتصوير الفيديو بدقة 8K. الذكاء الاصطناعي للأداء: يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الهواتف من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الحرارة.

يساعد الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء الهواتف من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الحرارة. الذكاء الاصطناعي للترجمة الفورية: يوفر تطبيق ترجمة جوجل على هواتف غالاكسي إس 24 ميزة الترجمة الفورية عبر الكاميرا، وذلك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

أسعار هواتف سامسونغ Galaxy S24

تبدأ أسعار هواتف Galaxy S24 من 800 دولار للنسخة العادية، و1000 دولار للنسخة Plus، و1300 دولار أميركي للنسخة Ultra.

تمثل هواتف سامسونغ الجديدة نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية، حيث تقدم مجموعة من المواصفات الاستثنائية والميزات الذكية الجديدة. وتستهدف هذه الهواتف بشكل أساسي المستخدمين الذين يبحثون عن أفضل تجربة ممكنة في مجال الهواتف الذكية.