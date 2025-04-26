سامسونغ تستعد لإطلاق Galaxy S25 Edge.. كل ما تريد معرفته عن الهاتف المنتظر

كشفت تسريبات جديدة، عن الموعد المنتظر لإطلاق هاتف “سامسونغ” المرتقب، Galaxy S25 Edge، الذي تأخرت الشركة في الإعلان عنه، ما أثار تساؤلات بين عشاق التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن يُكشف النقاب عن هاتف سامسونج الجددي في حدث خاص تنظمه الشركة في 13 مايو المقبل، مع بدء الطلبات المسبقة في 24 مايو.

تسريبات تؤكد موعد الكشف عن هاتف سامسونغ Galaxy S25 Edge

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال نيوز” الكورية، فإن “سامسونغ” تخطط لتنظيم حدث خاص في 13 مايو للكشف عن هاتف Galaxy S25 Edge.

وسيبدأ المستخدمون في كوريا الجنوبية والصين في الحصول على الهاتف في وقت لاحق من الشهر، بينما سيبدأ طرحه في الأسواق العالمية في 20 مايو، وهو ما يشكل مفاجأة سارة لعشاق الشركة خارج آسيا، بعد الجدل الذي أثير حول احتمالية حصر الهاتف في بعض الأسواق فقط، وفقًا لتقرير نشره موقع “digital trends”.

مواصفات هاتف Galaxy S25 Edge الجديد

فيما يتعلق بالمواصفات، يُتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S25 Edge بسُمك يتراوح بين 5.8 و6.4 ملم فقط، مما يجعله واحدًا من أنحف الهواتف الرائدة على الإطلاق.

وسيحمل الهاتف شاشة بحجم 6.7 بوصة، وسيتم إتاحته بنسختين: 256 و512 غيغابايت. يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite، ويضم كاميرتين خلفيتين، ولكن بدون كاميرا للتقريب نظرًا لقيود التصميم النحيف.

سعر هاتف Galaxy S25 Edge الجديد

ومن المتوقع أن يُباع هاتف سامسونغ الجديد هاتف Galaxy S25 Edge، بسعر حوالي 1.5 مليون وون كوري (حوالي 1045 دولار).

سامسونغ تتسابق مع iPhone 17 Air

من المحتمل أن تكون “سامسونغ” قد تسارعت في تطوير هذا الهاتف للرد على شائعات حول إصدار “أبل” لهاتف iPhone 17 Air الذي يُتوقع أن يكون فائق النحافة في وقت لاحق من هذا العام.

كما تستعد “سامسونغ” لإطلاق أجهزة أخرى مثل Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 خلال الصيف، مما يجعل هذا العام حافلاً بالإصدارات التكنولوجية المثيرة.

إذا تأكد موعد 13 مايو، فمن المتوقع أن تبدأ “سامسونغ” في إرسال الدعوات لحدث Galaxy Unpacked في أوائل الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy S25 Edge واحدًا من أبرز الإصدارات المنتظرة لعام 2025، حيث سيضعه هذا الحدث في دائرة الضوء أمام عشاق التكنولوجيا والمستخدمين حول العالم.