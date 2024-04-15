سامسونغ أفضل من أبل في الربع الأول من 2024

شهدت صناعة الهواتف الذكية تحولًا مثيرًا للاهتمام في الربع الأول من عام 2024، حيث تمكنت سامسونغ من استعادة عرشها من أبل بعد فترة وجيزة من سيطرة الشركة الأميركية على السوق.

وفقًا لبيانات شركة آي.دي.سي (IDC) للأبحاث، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بينما واجهت أبل انخفاضًا بنسبة 10% في شحناتها.

وسيطرت سامسونغ على حصة سوقية تبلغ 20.8%، مدفوعةً بإطلاق سلسلة Galaxy S24 الجديدة في بداية العام، بينما تراجعت أبل إلى المركز الثاني بحصة 17.3%.

ويُعزى انخفاض شحنات أبل إلى المنافسة المتزايدة من صانعي الهواتف الذكية الذين يعملون بنظام أندرويد، خاصةً الشركات الصينية مثل هواوي وشاومي.

واحتلت هواوي المركز الرابع بحصة سوقية 13.9%، بينما حافظت شاومي على مكانتها في المركز الثالث بحصة 14.1%.