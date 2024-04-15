فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

سامسونغ أفضل من أبل في الربع الأول من 2024

تُشير البيانات الخاصة بمبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من 2024 إلى ديناميكية هذه الصناعة المتغيرة، مع ظهور لاعبين جدد وتراجع لاعبين آخرين وعدم خصرها بأبل وسامسونغ.

فريق التحرير by فريق التحرير
سامسونغ أفضل من أبل في الربع الأول من 2024

شهدت صناعة الهواتف الذكية تحولًا مثيرًا للاهتمام في الربع الأول من عام 2024، حيث تمكنت سامسونغ من استعادة عرشها من أبل بعد فترة وجيزة من سيطرة الشركة الأميركية على السوق.

وفقًا لبيانات شركة آي.دي.سي (IDC) للأبحاث، ارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 7.8% لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بينما واجهت أبل انخفاضًا بنسبة 10% في شحناتها.

وسيطرت سامسونغ على حصة سوقية تبلغ 20.8%، مدفوعةً بإطلاق سلسلة Galaxy S24 الجديدة في بداية العام، بينما تراجعت أبل إلى المركز الثاني بحصة 17.3%.

ويُعزى انخفاض شحنات أبل إلى المنافسة المتزايدة من صانعي الهواتف الذكية الذين يعملون بنظام أندرويد، خاصةً الشركات الصينية مثل هواوي وشاومي.

واحتلت هواوي المركز الرابع بحصة سوقية 13.9%، بينما حافظت شاومي على مكانتها في المركز الثالث بحصة 14.1%.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...