فريق التحرير by فريق التحرير

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سامسونج تُكسر حاجز اللغة.. Galaxy AI بيتكلم عربي

يُتيح التحديث الجديد لمالكي أجهزة سامسونج الاستفادة من ميزة الترجمة المباشرة، وهي إحدى مزايا Galaxy AI، باللغة العربية

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تحديث جديد يُثري قدرات الذكاء الاصطناعي في هواتفها الذكية الرائدة Galaxy، وذلك بإضافة اللغة العربية ضمن اللغات المدعومة في مزايا Galaxy AI.

خطوة جديدة نحو عالم متعدد اللغات

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام سامسونج بتوسيع نطاق دعم اللغات في منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، حيث كانت قد أعلنت في شهر أبريل الماضي عن عزمها إضافة اللغة العربية، بالإضافة إلى الإندونيسية والروسية، إلى قائمة اللغات المدعومة، والتي تضمّ بالفعل الإنجليزية والصينية والهندية والفرنسية والألمانية والإسبانية والبرتغالية والكورية واليابانية وغيرها.

Galaxy AI ترجمة فورية سلسة

يُتيح التحديث الجديد لمالكي أجهزة سامسونج الاستفادة من ميزة الترجمة المباشرة، وهي إحدى مزايا Galaxy AI، باللغة العربية. ممّا يسهل عليهم الترجمة من وإلى اللغة العربية في المكالمات الصوتية والرسائل النصية والمحادثات المباشرة عبر المترجم الفوري، ممّا يُعزز التواصل والتفاعل بين مختلف الثقافات.

وتُؤكد سامسونج التزامها بتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، حيث تُخطط لإضافة المزيد من اللغات، مثل الرومانية والتركية والهولندية والسويدية، إلى قائمة اللغات المدعومة في Galaxy AI.

Galaxy AI

ميزات ذكية مُتطورة

وا تقتصر مزايا Galaxy AI على الترجمة فقط، بل تشمل مجموعة واسعة من الميزات المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي، مثل:

توليد الرسائل وتلخيصها: تتيح للمستخدمين إنشاء رسائل تلقائية أو تحسين صياغة رسائلهم في المحادثات، بالإضافة إلى تلخيص الملاحظات النصية والصوتية أو تحويلها إلى نص أو ترجمتها.

تلخيص المحتوى الإلكتروني: تُلخص صفحات الإنترنت والمقالات والأخبار أثناء التصفح، مما يُوفر على المستخدمين الوقت والجهد.

أضافت سامسونج ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزتها الرائدة Galaxy S24 و S23 و Z Fold 5 و Z Flip 5 و Galaxy Tab S9. لتفعيل هذه الميزات، يُنصح بتنزيل أحدث التحديثات من خلال تطبيق الإعدادات أو متجر Galaxy.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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