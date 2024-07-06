سامسونج تهدف للتفوق على أبل في معركة غالاكسي – آيفون

لأكثر من عقد من الزمان، كان بإمكان قادة أكبر شركة سامسونج في كوريا الجنوبية أن يفخروا بتفوق شركتهم على أقوى صانع للهواتف الذكية في وادي السيليكون، كما أورد موقع “بزنس إنسايدر”.

من مدينة سوون، أصبحت سامسونج – عملاق الصناعة الكورية الذي تقوده عائلة – أكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، متفوقة على شركة أبل.

وفي حين أن الأمريكيين يفضلون عموماً أجهزة “آيفون”، فإن بقية العالم يفضلون أجهزة “سامسونج” التي تعمل بنظام “أندرويد” والتي تباع بأسعار تنافسية. ومع ذلك، كل ذلك تغير في العام الماضي.

فقد تفوقت شركة “أبل” على سامسونج للمرة الأولى منذ 12 عاماً بحصة بلغت 20.1% من سوق الهواتف الذكية العالمية، وفقاً للأرقام التي نشرتها شركة البيانات “آي دي سي” في كانون الثاني / يناير الماضي.

وقد تضررت شركة سامسونج، جزئياً، من القوى التي أثرت على أعمال الهواتف الذكية على نطاق أوسع. ووجدت “آي دي سي” أن الشحنات انخفضت بنسبة 3.2% في عام 2023 إلى 1.17 مليار وحدة، مما يشير إلى أن المستهلكين كانوا أقل رغبة في الترقية، خاصة على خلفية ارتفاع التضخم.

كما تواجه سامسونج صعوبات بالقرب من موطنها.

فقد تورط لي جاي يونج، الرئيس التنفيذي لأهم قسم لها، سامسونج للإلكترونيات، وأغنى رجل في كوريا الجنوبية بثروة صافية تبلغ 11 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبيرغ، في فضائح الرشوة والجرائم المالية منذ منتصف عام 2010.

وفي عام 2017، أدين بتهمة الرشوة المتعلقة بالرئيسة آنذاك بارك جيون هاي، ولكن تم العفو عنه في عام 2022 بعد أن قضى عقوبة سجن قصيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، وفي قضية منفصلة، ​​تمت تبرئة لي من تهم التلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي.

ومع هذه الدراما التي تقف وراء ريادتها الآن، تركز سامسونج على أهم تطور في هذا القطاع منذ سنوات: الذكاء الاصطناعي وحروب الهواتف الذكية الجديدة التي توشك على إشعالها مع شركة أبل.

سامسونج وعصر الذكاء الاصطناعي

وتأمل الشركة الكورية الجنوبية أن تتجه كل الأنظار إلى باريس يوم الأربعاء المقبل بينما تستعد للكشف عن “الحدود التالية” لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي في حدث يطلق عليه اسم “Galaxy Unpacked”.

ويكتسب هذا التوقيت أهمية كبيرة.

فقد كشفت شركة “أبل”، في الشهر الماضي، النقاب عن Apple Intelligence، وهي رؤية للذكاء الاصطناعي التوليدي من شأنها أن تمنح أجهزتها تحديثاً كاملاً. ومن خلال القيام بذلك، تأمل شركة “أبل” في إلهام المستهلكين لترقية أجهزة “آيفون” الخاصة بهم حتى يتمكنوا من الوصول إلى مجموعة ميزات الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن هذه الميزات تطبيق Siri المُجدد، وأدوات لتعزيز رسائل البريد الإلكتروني والرسائل، ودعم إنشاء الصور، ودمج “تشات جي بي تي” الخاص بـ “أوبن إيه آي” في أنظمة تشغيل “آيفون” و”آيباد” و”ماك”.

بالنسبة لشركة “أبل”، التي تواجه منافسة شديدة في الأسواق الرئيسية مثل الصين، تمثل Apple Intelligence رهاناً كبيراً على أن تعاملها مع الذكاء الاصطناعي سيكون جذاباً للغاية للمستهلكين لدرجة أنهم على استعداد لترقية هواتفهم للوصول إليها. (فقط الموديلات الأحدث مثل “آيفون 15 برو” و”آيفون 16″ القادمة ستوفر Apple Intelligence).

وبالنسبة لشركة “سامسونج”، فهذا يعني الحاجة إلى التعامل بجدية مع الذكاء الاصطناعي أيضاً. لقد أطلقت لأول مرة Galaxy AI، وهو أول عرض لها لميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية لأجهزتها، عند إطلاق مجموعة هواتف “غالاكسي إس 24” في شهر يناير.

ويتضمن Galaxy AI ميزات مثل “الدائرة للبحث” من “غوغل”، والتي تتيح للمستخدمين البحث عن كل ما يرونه على شاشاتهم، بالإضافة إلى أدوات الترجمة المباشرة للمكالمات وقدرات تحرير الصور المحسنة.

وبينما تدفع شركة “أبل” المستخدمين للترقية إلى أجهزة جديدة إذا كانوا يريدون الوصول إلى أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي، يبدو أن “سامسونج” تتخذ نهجاً مختلفاً.

وتم طرح Galaxy AI بالفعل على الهواتف القديمة، مثل S23 وZ Fold5، حيث تهدف “سامسونج” إلى جعل ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متاحة على نطاق واسع قدر الإمكان – في أقرب وقت ممكن. وسيمنح ذلك مستخدمي “سامسونج” الحاليين فرصة لتقييم قيمة الذكاء الاصطناعي وشراء جهاز “سامسونج” آخر عند الترقية التالية.

وهناك دلائل تشير إلى أن “سامسونج” بدأت بالفعل في العودة.

وقدرت شركة “سامسونج للإلكترونيات” يوم الجمعة زيادة كبيرة في أرباحها التشغيلية إلى حوالي 10.4 تريليون وون (7.54 مليار دولار) للربع الثاني، ارتفاعاً من 670 مليار وون (485 مليون دولار) قبل عام.

وتفوقت “سامسونج” على شركة “أبل” مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من العام كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم، وفقاً لأرقام “آي دي سي”، مع التحذير من أنها تعززت من خلال إطلاق هاتف في الربع عندما لم تطلق شركة “أبل” هاتفا جديدا لها.

وسيكون أمل الشركة الكورية الجنوبية الآن هو أن رؤيتها للذكاء الاصطناعي ستبقيها متفوقة على شركة أبل طوال العام.

وتقول “سامسونج” إن إطلاق يوم الأربعاء يدور حول الدخول في “مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة” – وهي مرحلة تأمل أن تتوج “سامسونج” كملك مرة أخرى في عصر الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية.