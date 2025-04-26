دعوى قضائية ضد أبل.. سرقة هاتف آيفون تكشف عن ثغرات في نظام حماية البيانات

رفع مستخدم آيفون يدعى مايكل ماثيوز، دعوى قضائية ضد شركة أبل في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، بعد أن فقد إمكانية الوصول إلى جميع بياناته الرقمية بسبب سرقة هاتفه.

وتثير القضية تساؤلات حول أمان النظام المتبع لحماية بيانات المستخدمين ومسؤولية الشركات الكبرى في مثل هذه الحالات.

فقدان البيانات الشخصية والمهنية

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، فإن ماثيوز، الذي كان يمتلك كمية كبيرة من البيانات الشخصية والمهنية المخزنة على هاتفه، فقد الوصول إلى سجلات ضريبية، أبحاث عمل، صور عائلية، وكذلك مكتبة موسيقية واسعة.

وقد تسبب الحادث في تداعيات كبيرة، بما في ذلك اضطراره لإغلاق شركته الاستشارية التقنية.

قضية مفتاح الاسترداد ونظام ADP

وأشار التقرير، إلى أن الموضوع الأساسي في القضية يتمحور حول نظام حماية البيانات المتقدمة (ADP) الذي تعتمد عليه أبل، وتحديدًا “مفتاح الاسترداد” المكون من 28 رقمًا، وبعد تفعيل ADP، يتم تشفير بيانات المستخدم بالكامل ولا تمتلك أبل مفاتيح تمكنها من استرجاع الحساب. لذلك يعتبر المستخدم المسؤول الوحيد عن تأمين مفتاح الاسترداد واستعادة بياناته.

مزايا واستغلال الثغرات في النظام

ويُزعم ماثيوز صاحب الهاتف، أن السارق، باستخدام رمز المرور للجهاز، تمكن من تغيير كلمة مرور حساب Apple ID وتعديل مفتاح الاسترداد، مما أدى إلى إقصاء ماثيوز من حسابه على iCloud ومنع الوصول إلى بياناته البالغة 2 تيرابايت.

تعويضات بقيمة 5 ملايين دولار

وبسبب الخسائر الجسيمة التي تكبدها جراء سرقة هاتفه وحرمانه من الوصول إلى بياناته المهنية والشخصية، يطالب ماثيوز بتعويضات لا تقل عن 5 ملايين دولار. وتستمر القضية حاليًا في مرحلة الاستكشاف في المحكمة، ما يعكس تطورًا هامًا في قضايا حماية الهوية الرقمية.

موقف أبل من القضية

في تعليقها على الحادثة، امتنعت أبل عن الإدلاء بتفاصيل حول القضية، إلا أنها أكدت تعاطفها مع ضحايا سرقة الأجهزة.

وأوضحت الشركة أنها تأخذ مثل هذه الحوادث على محمل الجد، رغم أنها نادرة. ومع ذلك، لم تُفصح أبل عن نيتها مراجعة أو تعديل سياسات ADP استجابةً لهذه الدعوى.

تساؤلات حول مسؤولية الشركات الكبرى

تطرح القضية العديد من الأسئلة حول مفاهيم الهوية الرقمية، ملكية البيانات، ومدى مسؤولية الشركات الكبرى في حماية بيانات مستخدميها، خاصةً عندما تتحمل الشركات مسؤولية تأمين الوصول إلى البيانات.