الولايات المتحدة تقطع إمدادات الرقائق عن هواوي

في خطوة جديدة تُصعّد من حدة الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، ألغت وزارة التجارة الأميركية تراخيص كانت تسمح لشركتي إنتل وكوالكوم الأميركيتين ببيع الرقائق لشركة هواوي الصينية العملاقة.

وتُعتبر هذه الخطوة ضربة قاسية لهواوي، حيث تعتمد على هاتين الشركتين الأميركيتين بشكل كبير في حصولها على الرقائق الضرورية لتصنيع هواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتستخدم هذه الرقائق في مكونات حيوية مثل معالجات الهواتف وشرائح الاتصالات.

ويُتوقع أن يُلحق إلغاء التراخيص ضرراً بالغاً بأعمال هواوي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض كبير في مبيعاتها وإيراداتها. كما قد يُضطرّ ذلك الشركة إلى وقف إنتاج بعض منتجاتها، أو حتى الخروج من بعض الأسواق.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط مكثفة من قبل المشرّعين الأميركيين، الذين يُعربون عن قلقهم من إمكانية استخدام هواوي لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية أو تجسسية.

وتُشير بعض التقارير إلى أن الشركة الصينية قد تكون قد حصلت على رقائق من شركات أميركية بشكل غير قانوني، مستخدمةً شركات وهمية كوسيلة للتحايل على العقوبات الأميركية.

وترى الولايات المتحدة أن هواوي تُشكل تهديدًا للأمن القومي لها، حيث تُمكنها هذه التكنولوجيا من اختراق أنظمة الاتصالات الأميركية وسرقة البيانات الحساسة.

وتنفي الشركة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مُؤكدةً على التزامها بالقوانين الدولية واحترام حقوق الملكية الفكرية.

ويُعدّ إلغاء تراخيص تصدير الرقائق لهواوي أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة خلال السنوات الأخيرة.

ففي عام 2019، أدرجت وزارة التجارة الأميركية هواوي في قائمة الكيانات التجارية المحظورة، مما يُقيّد قدرتها على شراء التكنولوجيا الأميركية.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تعامل الشركات الأميركية مع الشركة الصينية، مما أثر على سلسلة توريدها العالمية.

ومن المرجح أن تُؤدي الخطوة الأميركية الأخيرة إلى ردود فعل قوية من الصين، التي تُعتبر هواوي من أهمّ الشركات الوطنية.

وقد تُلجأ الصين إلى فرض عقوبات مضادة على الشركات الأميركية، أو إلى اتخاذ خطوات أخرى للردّ على هذه الخطوة.