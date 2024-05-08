فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدول

الولايات المتحدة تقطع إمدادات الرقائق عن هواوي

تُمثل الخطوة الأميركية الجديدة ضربة قاسية لهواوي، وتُؤكّد على عزم الولايات المتحدة على الحدّ من قوّة الشركة الصينية.

فريق التحرير by فريق التحرير
هواوي

في خطوة جديدة تُصعّد من حدة الحرب التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، ألغت وزارة التجارة الأميركية تراخيص كانت تسمح لشركتي إنتل وكوالكوم الأميركيتين ببيع الرقائق لشركة هواوي الصينية العملاقة.

وتُعتبر هذه الخطوة ضربة قاسية لهواوي، حيث تعتمد على هاتين الشركتين الأميركيتين بشكل كبير في حصولها على الرقائق الضرورية لتصنيع هواتفها الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وتستخدم هذه الرقائق في مكونات حيوية مثل معالجات الهواتف وشرائح الاتصالات.

ويُتوقع أن يُلحق إلغاء التراخيص ضرراً بالغاً بأعمال هواوي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض كبير في مبيعاتها وإيراداتها. كما قد يُضطرّ ذلك الشركة إلى وقف إنتاج بعض منتجاتها، أو حتى الخروج من بعض الأسواق.

وتأتي هذه الخطوة بعد ضغوط مكثفة من قبل المشرّعين الأميركيين، الذين يُعربون عن قلقهم من إمكانية استخدام هواوي لهذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية أو تجسسية.

وتُشير بعض التقارير إلى أن الشركة الصينية قد تكون قد حصلت على رقائق من شركات أميركية بشكل غير قانوني، مستخدمةً شركات وهمية كوسيلة للتحايل على العقوبات الأميركية.

وترى الولايات المتحدة أن هواوي تُشكل تهديدًا للأمن القومي لها، حيث تُمكنها هذه التكنولوجيا من اختراق أنظمة الاتصالات الأميركية وسرقة البيانات الحساسة.

وتنفي الشركة هذه الاتهامات بشكل قاطع، مُؤكدةً على التزامها بالقوانين الدولية واحترام حقوق الملكية الفكرية.

ويُعدّ إلغاء تراخيص تصدير الرقائق لهواوي أحدث حلقة في سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الشركة خلال السنوات الأخيرة.

ففي عام 2019، أدرجت وزارة التجارة الأميركية هواوي في قائمة الكيانات التجارية المحظورة، مما يُقيّد قدرتها على شراء التكنولوجيا الأميركية.

كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تعامل الشركات الأميركية مع الشركة الصينية، مما أثر على سلسلة توريدها العالمية.

ومن المرجح أن تُؤدي الخطوة الأميركية الأخيرة إلى ردود فعل قوية من الصين، التي تُعتبر هواوي من أهمّ الشركات الوطنية.

وقد تُلجأ الصين إلى فرض عقوبات مضادة على الشركات الأميركية، أو إلى اتخاذ خطوات أخرى للردّ على هذه الخطوة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...