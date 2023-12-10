أبل تخطط لتصنيع 50 مليون جهاز آيفون في الهند

تخطط شركة أبل لتصنيع أكثر من 50 مليون جهاز آيفون في الهند خلال ثلاثة أعوام قادمة.

ويتوقع أن تحول الشركة ربع إنتاجها العالمي إلى الهند خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ورغم هذا التحول، فإن الصين ستظل الشريك الرئيسي لأبل في توفير هواتف آيفون.

ووفقًا لمسؤولين في شركة فوكسكون وموردي أبل الآخرين، يظهر أن التوسع في السوق الهندية يسير جيداً، مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي.

وكانت أبل قد واجهت تحديات في بداية عملها بالهند بسبب مشكلات البنية التحتية والنقابات العمالية القوية وفرض قواعد عمل أكثر صرامة، وفقًا لتقرير engadget نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي بداية عام 2023، أشار وزير التجارة الهندي إلى أن أبل تخطط لتصنيع 25 في المائة من هواتفها في الهند، ورغم عدم تحديد إطار زمني محدد، يُعتبر ذلك تحولًا كبيرًا.

من المعروف أيضًا أن شركة فوكسكون التي أعدت شراكة مع أبل ستعمل على تصنيع عدد أكبر من هواتف آيفون 15 في مصنعها في ولاية تاميل نادو الهندية.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية أبل لتنويع مصادر التصنيع، وذلك للتخفيف من أخطار سلسلة التوريد نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتقوم شركة فوكسكون ببناء مصنع في ولاية كارناتاكا الجنوبية، متوقع افتتاحه في أبريل 2024، كما تعمل على إعداد مصنع ضخم آخر.

حتى الآن، كانت نسبة صغيرة من هواتف آيفون تُصنع في الهند، وكان الإنتاج يتأخر عن الصين بفارق يصل إلى تسعة أشهر.