فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسشركاتشركات

أبل تخطط لتصنيع 50 مليون جهاز آيفون في الهند

وكانت أبل قد واجهت تحديات في بداية عملها بالهند بسبب مشكلات البنية التحتية والنقابات العمالية القوية وفرض قواعد عمل أكثر صرامة، وفقًا لتقرير engadget نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل تخطط لتصنيع 50 مليون جهاز آيفون في الهند

تخطط شركة أبل لتصنيع أكثر من 50 مليون جهاز آيفون في الهند خلال ثلاثة أعوام قادمة.

ويتوقع أن تحول الشركة ربع إنتاجها العالمي إلى الهند خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامين إلى ثلاثة أعوام، ورغم هذا التحول، فإن الصين ستظل الشريك الرئيسي لأبل في توفير هواتف آيفون.

ووفقًا لمسؤولين في شركة فوكسكون وموردي أبل الآخرين، يظهر أن التوسع في السوق الهندية يسير جيداً، مما يمهد الطريق للتوسع المستقبلي.

جهاز آيفون

وكانت أبل قد واجهت تحديات في بداية عملها بالهند بسبب مشكلات البنية التحتية والنقابات العمالية القوية وفرض قواعد عمل أكثر صرامة، وفقًا لتقرير engadget نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي بداية عام 2023، أشار وزير التجارة الهندي إلى أن أبل تخطط لتصنيع 25 في المائة من هواتفها في الهند، ورغم عدم تحديد إطار زمني محدد، يُعتبر ذلك تحولًا كبيرًا.

من المعروف أيضًا أن شركة فوكسكون التي أعدت شراكة مع أبل ستعمل على تصنيع عدد أكبر من هواتف آيفون 15 في مصنعها في ولاية تاميل نادو الهندية.

ويأتي هذا في إطار استراتيجية أبل لتنويع مصادر التصنيع، وذلك للتخفيف من أخطار سلسلة التوريد نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتقوم شركة فوكسكون ببناء مصنع في ولاية كارناتاكا الجنوبية، متوقع افتتاحه في أبريل 2024، كما تعمل على إعداد مصنع ضخم آخر.

حتى الآن، كانت نسبة صغيرة من هواتف آيفون تُصنع في الهند، وكان الإنتاج يتأخر عن الصين بفارق يصل إلى تسعة أشهر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...