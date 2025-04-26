توقعات بطرح تحديث “iOS 18.5” لهواتف آيفون في هذا الموعد

تواصل شركة “أبل” الاستعدادات النهائية لإطلاق إصدارها الجديد من نظام تشغيل هواتف آيفون “iOS 18.5″، وسط توقعات بأن يحمل التحديث تغييرات طفيفة فقط، في ظل تركيز الشركة على الجيل القادم “iOS 19” المنتظر الكشف عنه قريبًا.

تشير التوقعات إلى أن “iOS 18.5” سيكون من أصغر التحديثات ضمن دورة “iOS 18″، مع عدم التخطيط لإضافة ميزات رئيسية جديدة، وفقًا ل تقرير نشره موقع “BGR” المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويرجع ذلك إلى تركيز “أبل” حاليًا على التحضيرات للإعلان الكبير عن “iOS 19” خلال مؤتمرها السنوي للمطورين “WWDC”، المزمع عقده في يونيو المقبل.

iOS 18.5.. إصدار متوقع منتصف مايو

ومن المتوقع أن يتم طرح “iOS 18.5” خلال الأسبوع الذي يبدأ في 11 مايو المقبل، إذا واصلت “أبل” اتباع نمط الإصدارات السنوي المعتاد، بحسب تقارير متخصصة.

ويأتي هذا التوقيت متسقًا مع مواعيد الإصدارات السابقة، إذ أطلقت الشركة “iOS 17.5″ في 13 مايو من العام الماضي، و”iOS 16.5″ في 18 مايو 2023، و”iOS 15.5” في 16 مايو 2022.

تحسينات طفيفة في التطبيقات

ومن بين التغييرات المتوقعة في التحديث الجديد، إضافة خيار جديد داخل تطبيق البريد الإلكتروني “Mail” يمنح المستخدمين مرونة أكبر في التحكم بعرض صور جهات الاتصال.

كما سيتضمن الإصدار تحديثًا بسيطًا لتطبيق “الإعدادات”، عبر إضافة لافتة جديدة لخدمة الدعم الفني “AppleCare”، تعرض شعار الخدمة ومعلومات أوضح حول تغطية الجهاز.

في سياق متصل، من المرجح أن تطلق “أبل” لاحقًا تحديثات أخرى مثل “iOS 18.6” أو حتى “iOS 18.7″، إلا أن هذه الإصدارات ستقتصر في الغالب على تحسينات تتعلق بأمان النظام واستقراره، دون إدخال تغييرات جوهرية على تجربة المستخدم.