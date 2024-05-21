بعد ظهور صور محذوفة.. تحديث iOS 17.5 يثير مخاوف الخصوصية

أثار تحديث نظام التشغيل iOS 17.5 الذي أطلقته مؤخرًا شركة “أبل” قلقًا كبيرًا بين مستخدمي هواتف آيفون، حيث فوجئ العديد منهم بعودة صورهم المحذوفة إلى الظهور مرة أخرى بعد تثبيت التحديث.

وشملت الصور العائدة صورًا قديمة جدًا يعود تاريخها إلى سنوات مضت، مما أثار تساؤلات حول أمان البيانات وخصوصية المستخدمين.

وكانت هذه المشكلة قد ظهرت أيضًا في النسخة التجريبية من نظام التشغيل، حيث أبلغ مختبروها عن شكاوى مماثلة الأسبوع الماضي.

وقد أكد بعض مستخدمي نظام iOS 17.5 أن الصور التي قاموا بحذفها منذ سنوات عادت إلى هواتفهم، في حين أشار آخرون إلى ظهور صور من عام 2021 كصور جديدة.

وتجاوزت المشكلة حدود الهواتف لتصل إلى أجهزة iPad، حيث أفاد أحد المستخدمين بظهور حوالي 300 من صوره القديمة على جهاز iPad كان باع لصديقه بعدما قام بمسحه ومحي كل صوره. والأمر المثير للقلق هو أن بعض المستخدمين أكدوا أنهم لا يستخدمون خدمة iCloud لمزامنة هواتفهم، مما يشير إلى أن الصور قد تكون مخزنة في وحدة التخزين الداخلية للجهاز.

وقد أثار هذا الأمر تساؤلات حول كيفية تعامل أنظمة التشغيل مع البيانات المحذوفة، حيث يبدو أن البيانات لا تُحذف فعليًا، بل يتم فقط منع الوصول إليها حتى يتم استبدالها ببيانات جديدة.

ولم تصدر شركة “أبل” حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه المشكلة، إلا أن بعض المستخدمين أشاروا إلى أن المشكلة قد لا تقتصر على الصور فقط، حيث أبلغ أحدهم عن عودة رسائل البريد الصوتي القديمة بعد التحديث.

وتكررت هذه المشكلة في الإصدارات التجريبية السابقة من نظام التشغيل iOS 17، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كانت شركة “أبل” تحتفظ بالبيانات القديمة المحذوفة سرًا، أو ما إذا كانت هذه مجرد مشكلة في كيفية تعامل نظام التشغيل مع هذه البيانات.