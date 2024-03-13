اكتشف صحة بطارية آيفون بسهولة باستخدام اختصار ذكي

كشفت شركة آبل مؤخرًا عن تحسينات كبيرة في بطاريات هواتف آيفون 15 وآيفون 15 برو، حيث أصبحت قادرة على الاحتفاظ بـ 80% من سعتها حتى بعد 1000 دورة شحن. ومع إضافة ميزة عرض عدد دورات الشحن في تطبيق الإعدادات لهذه الموديلات، يتساءل مالكو الهواتف القديمة عن كيفية معرفة صحة بطارياتهم.

فيما يلي طريقة سهلة لاكتشاف عدد دورات شحن بطارية أي آيفون باستخدام اختصار ذكي:

عدد دورات الشحن هو مقياس يساعد في تحديد صحة بطارية آيفون. وفقًا لآبل، تُعد كل دورة عملية استهلاك لكمية من البطارية تساوي 100% من سعتها، ولا تعني بالضرورة دورة شحن كاملة.

يتتبع كل آيفون عدد دورات الشحن، لكن هذه المعلومات مخفية في صفحة تحليلات طويلة وغير سهلة القراءة.

باستخدام اختصار “إحصائيات البطارية”، يمكنك الحصول على تفاصيل مثل السعة القصوى للبطارية، والسعة الحالية، وإجمالي عدد دورات الشحن بنقرة واحدة.

خطوات استخدام الاختصار:

افتح رابط اختصار “إحصائيات البطارية” على آيفون، وانقر على “ابدأ”. أضف الاختصار إلى مكتبة الاختصارات الخاصة بك. اذهب إلى الإعدادات > الخصوصية والأمان > التحليلات والتحسينات > بيانات التحليلات. اختر آخر خيار في قائمة التحليلات، الذي يُظهر تاريخ اليوم. انقر على زر المشاركة، ومن قائمة المشاركة، اختر “إحصائيات البطارية”. سيعرض الاختصار تفاصيل حول سعة الشحن ودورة شحن البطارية.

احتفظ بهذا الاختصار، ويمكنك التحقق من عدد دورات شحن البطارية بشكل دوري لمراقبة صحتها.

بفضل هذا الاختصار الذكي، أصبح بإمكان جميع مستخدمي آيفون، حتى أصحاب الموديلات القديمة، الحصول على معلومات قيمة عن صحة بطارياتهم بسهولة ودون عناء.