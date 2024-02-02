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أبل تحقق نمواً في الإيرادات بفضل آيفون 15

عادت شركة أبل إلى مسار النمو في الربع الأول من عام 2024 المالي، محققةً إيرادات بلغت 119.6 مليار دولار، بزيادة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل آيفون

بعد أربعة أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات، نجحت أبل في عكس هذا الاتجاه وأعلنت عن أول فترة نمو لها في تقرير أرباحها للربع الأول من السنة المالية 2024.

وكشفت الشركة أن إيراداتها ربع السنوية بلغت 119.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى مبيعات هواتف آيفون 15، التي حققت أداءً قويًا منذ إطلاقها في أيلول/سبتمبر 2023.

وبلغت قاعدة الأجهزة النشطة المثبتة لدى الشركة 2.2 مليار جهاز، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وحققت خدمات الإعلانات والخدمات السحابية وخدمات الدفع والفيديو، أرقامًا قياسية جديدة في الإيرادات.

وشهدت مبيعات أجهزة كمبيوتر Mac زيادة على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات iPad بنسبة 25% بسبب عدم وجود إصدارات جديدة في عام 2023.

أبل تطلق نظارات Vision Pro

وتعتزم الشركة الاستثمار في تقنيات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وستشارك المزيد من التفاصيل لاحقًا هذا العام.

وستطلق أبل اليوم نظارتها للواقع الافتراضي “Vision Pro“، ووصف المدير التنفيذي للشركة تيم كوك الحدث بأنه تاريخي، وأكد على إلتزام أبل بالاستثمار في التقنيات الجديدة، وأنها ستشارك المزيد عن تطورها في مجال الذكاء الاصطناعي لاحقًا من هذا العام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...