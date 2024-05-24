فريق التحرير by فريق التحرير

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4 ميزات في “أي أو إس 18” تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة

تحديث نظام التشغيل “أي أو إس 18″، تضمن ميزات جديدة، مثل خاصية التتبع بالعين، والذبذبات الموسيقية.. تعرف إليها.

فريق التحرير by فريق التحرير
4 ميزات في "أي أو إس 18" تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة
4 ميزات في "أي أو إس 18" تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة

مؤخرا وقبل ساعات قليلة على اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول في 16 مايو، أعلنت “أبل“، عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تسهل التعامل مع منتجاتها ضمن تحديث نظام التشغيل “أي أو إس 18″، والذي تنوي إتاحته خلال العام الجاري.

تتضمن المميزات الجديدة لتحديث نظام التشغيل “أي أو إس 18“، خاصية التتبع بالعين، والذبذبات الموسيقية، والاختصارات الصوتية، وإمكانية تخفيف دوار الحركة أثناء السفر، فضلا عن تحديثات أخرى لأنظمة تشغيل فيجن برو، وكار بلاي.

تجربة موسيقية جديدة في تحديث “أي أو إس 18”

4 ميزات في "أي أو إس 18" تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة

تعتمد هذه الميزة على استخدام محرك “أبل” للاهتزاز من أجل توليد “اهتزازات معدلة” تتناغم مع الموسيقى التي يستمع إليها ضعاف السمع.

ومن المقرر أن تكون هذه الميزة متاحة في البداية للموسيقى التي يدعمها أبل ميوزك فقط، ولكن الشركة تعتزم السماح للتطبيقات الأخرى مثل سبوتيفاي، بدمج الميزة الجديدة في مكتبتها الموسيقية.

تتبع حركة العين

4 ميزات في "أي أو إس 18" تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة

تستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لتمكين ذوي الإعاقات الجسدية مع التعامل مع أنظمة “أي أو إس”، على آيفون، وآيباد، دون استخدام اليدين، من خلال استغلال الكاميرا الأمامية التي تتبع حركة العين بدعم من خاصيات تعلم الآلة، ودون الحاجة لأي برامج إضافية.

السفر أصبح أسهل

أخبار سارة لمن يعانون من دوار، وإرهاق عند استخدام الهاتف أثناء ركوب السيارة، إذ توفر التحديثات نقاطا متحركة على الشاشة تحاكي حركة السيارة، حتى لا يشعر المستخدم بأي تعب.

إمكانات “سيري” أصبحت أفضل مع تحديث “أي أو إس 18”

4 ميزات في "أي أو إس 18" تجعل تجربة أجهزة أبل أكثر سهولة

سيكون المساعد الذكي “سيري” قادرا على فهم “الكلام غير النمطي” والتعرف على أنماط الكلام غير المعتادة، وذلك بغرض مساعدة المستخدمين الذين يعانون من صعوبات تؤثر على الكلام مثل الشلل الدماغي، والتصلب الجانبي الضموري، وحتى السكتات الدماغية.

كما يضاف إلى هذا مجموعة من الاختصارات الصوتية التي يمكن تعديلها لتكوين كلمات، أو جمل صغيرة، مثل الكود الذي تستقبله “سيري”، لتنفيذ مهمة معقدة.

ويأتي هذا عقب إبرام اتفاقية بين “أبل”، و”أوبن أيه أي”، لاستخدام “تشات جي بي تي” في تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي على هواتف أيفون.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...