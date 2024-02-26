أكثر 5 هواتف قابلة للطي مبيعا في السوق الصينية خلال 2023

أظهرت بيانات من شركة IDC الاستشارية للسوق العالمية أنه في عام 2023، بلغت الشحنات في سوق الهواتف المحمولة ذات الشاشة القابلة للطي في الصين حوالي 7.01 مليون وحدة، بزيادة قدرها 114.5% على أساس سنوي.

مع استمرار الشركات المصنعة لنظام أندرويد وسلاسل التوريد الأولية في زيادة الاستثمار في البحث والتطوير إلى جانب المزيد من التخفيضات في الأسعار، أصبح المزيد من المستهلكين على استعداد لشراء هواتف محمولة ذات شاشات قابلة للطي.

ومن حيث حصص العلامة التجارية، تحتل هواوي المركز الأول في سوق الهواتف المحمولة ذات الشاشات القابلة للطي في الصين في عام 2023، بحصة سوقية تبلغ 37.4%.

وحصلت شركة أوبو على 18.3% من حصة السوق، لتحتل المرتبة الثانية، ومن بعدها جاء شركة هونر بنسبة 17.7% من حصة سوق الهواتف القابلة الطي.

بينما جاءت شركة سامسونغ في المرتبة الرابعة بنسبة 11% من سوق الهواتف القابلة للطي في الصين، ثم جاءت فيفو في المركز الخامس بنسبة 9.7%.