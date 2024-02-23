أبل تُعيد إحياء “iPhone SE” بمواصفات عالية في 2025

تعتزم شركة “أبل” طرح هاتف “iPhone SE 4” العام المقبل 2025، مع ترقية هائلة على صعيد الشاشة، حيث ستُزوّد الهاتف بشاشة OLED متطورة بحجم 6.1 بوصة، مما يُعادل شاشة “آيفون 14”.

وبحسب التسريبات التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة، ستُزوّد “أبل” هاتف “SE 4” بشاشة OLED متطورة بحجم 6.1 بوصة، مما يُعادل شاشة “آيفون 14”.

يُعدّ هذا التغيير قفزة نوعية مقارنةً بشاشات LCD مقاس 4.7 بوصة التي اعتادت “أبل” استخدامها في هواتف “SE” السابقة، مما سيُقدم تجربة مشاهدة غامرة ودقيقة للمستخدمين.

ولن تقتصر الترقيات على الشاشة فقط، بل ستشمل أيضاً ميزات متقدمة من “آيفون 14” مثل خاصية التعرف على الوجه، مما سيُعزّز من أمان الهاتف وسهولة استخدامه.

ومع ذلك، ستُحافظ “أبل” على بعض الخصائص المميزة لهواتف “SE” مثل الكاميرا الخلفية الأحادية، مع توقع زيادة دقتها إلى 48 ميغابكسل، مما سيُتيح للمستخدمين التقاط صور عالية الجودة.

يُعدّ “iPhone SE 4” خطوة كبيرة نحو تحديث هاتف “SE” الذي تم إطلاقه آخر مرة في عام 2022، حيث سيُقدم تجربة مستخدم مُحسّنة مع الحفاظ على سعره التنافسي.

وتُشير التوقعات إلى أن “أبل” ستُطلق “iPhone SE 4” خلال 2025، ما سيُتيح لمحبي هواتف “SE” الاستمتاع بمواصفات عالية وتجربة مستخدم مُحسّنة بسعر مناسب.