أبل تُعزز قدرات تحرير الصور عبر الذكاء الاصطناعي

تُسعى شركة أبل إلى تعزيز قدرات محرّر الصور في أنظمة التشغيل الخاصة بها من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممّا سيُتيح للمستخدمين العاديين إمكانية إجراء تعديلات متقدمة على صورهم بسهولة وفعالية.

ومن المقرّر أن تشهد أداة “التنظيف” الجديدة، والتي ستحلّ محلّ “أداة التنقيح” الحالية، تحسيناتٍ ملحوظةً، حيث ستُوفّر للمستخدمين خياراتٍ متقدمةً لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وملء الفراغات المُخلّفة بشكلٍ احترافيّ دون التأثير على جودة الصورة الأصلية.

وتعتمد هذه الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم محتويات الصورة بشكلٍ دقيق، ممّا يُتيح للمستخدمين تحديد العناصر المُراد إزالتها بدقةٍ أكبر باستخدام أداة الفرشاة القابلة للتعديل.

وتُشابه هذه الميزة تقنياتٍ مشابهةً تُقدّمها شركاتٌ أخرى مثل “الممحاة السحرية” من غوغل في تطبيقها “صور”، و”ميزة التعبئة التوليدية” من أدوبي في تطبيقات “فوتوشوب” و”إكسبريس” و”فايرفلاي”.

ومن المتوقّع أن تُعلن أبل عن المزيد من المزايا المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي المُدمجة في محرّر الصور الخاصّ بها خلال الفترة القادمة، إمّا بالتزامن مع إطلاق أجهزة آيباد الجديدة أو خلال مؤتمر المطورين WWDC المُقرّر عقده في مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل، حيث من المُنتظر أن تكشف الشركة النقاب عن إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها.