فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inهواتف ذكيةآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنستكنولوجياذكاء اصطناعي

أبل تُعزز قدرات تحرير الصور عبر الذكاء الاصطناعي

تشير التسريبات إلى أن ميزة “التنظيف” ستكون من أبرز الإضافات الجديدة، التي ستوفرها أبل للمستخدمين قريبا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

فريق التحرير by فريق التحرير
أبل

تُسعى شركة أبل إلى تعزيز قدرات محرّر الصور في أنظمة التشغيل الخاصة بها من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممّا سيُتيح للمستخدمين العاديين إمكانية إجراء تعديلات متقدمة على صورهم بسهولة وفعالية.

ومن المقرّر أن تشهد أداة “التنظيف” الجديدة، والتي ستحلّ محلّ “أداة التنقيح” الحالية، تحسيناتٍ ملحوظةً، حيث ستُوفّر للمستخدمين خياراتٍ متقدمةً لإزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور وملء الفراغات المُخلّفة بشكلٍ احترافيّ دون التأثير على جودة الصورة الأصلية.

وتعتمد هذه الأداة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم محتويات الصورة بشكلٍ دقيق، ممّا يُتيح للمستخدمين تحديد العناصر المُراد إزالتها بدقةٍ أكبر باستخدام أداة الفرشاة القابلة للتعديل.

وتُشابه هذه الميزة تقنياتٍ مشابهةً تُقدّمها شركاتٌ أخرى مثل “الممحاة السحرية” من غوغل في تطبيقها “صور”، و”ميزة التعبئة التوليدية” من أدوبي في تطبيقات “فوتوشوب” و”إكسبريس” و”فايرفلاي”.

ومن المتوقّع أن تُعلن أبل عن المزيد من المزايا المُستندة إلى الذكاء الاصطناعي المُدمجة في محرّر الصور الخاصّ بها خلال الفترة القادمة، إمّا بالتزامن مع إطلاق أجهزة آيباد الجديدة أو خلال مؤتمر المطورين WWDC المُقرّر عقده في مطلع شهر حزيران/يونيو المقبل، حيث من المُنتظر أن تكشف الشركة النقاب عن إصدارات جديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...