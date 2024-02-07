أبل تعتزم طرح هاتف قابل للطي لكن ليس قريباً

ذكر تقرير نشرته صحيفة “The Information”، أن شركة أبل تعتزم طرح هاتف قابل للطي، حيث تعمل حاليًا على نماذج أولية لهاتفي آيفون قابلان للطي على شكل صدفة، وتوقعت أنه لن يصبح في الأسواق قبل 2026.

وكشف التقرير أن الشركة تواصلت مع مصنع آسيوي واحد على الأقل للحصول على مكونات مرتبطة بهاتفي أيفون القابلان للطي بمقاسين مختلفين، مما يشير إلى أن الأمر لا يتعلق بمجرد أفكار نظرية. ومع ذلك، لا تزال الأجهزة في المراحل الأولى من التطوير ولن تظهر على رفوف المتاجر في أي وقت قريب.

وتأتي هذه الأنباء وسط اتجاه متزايد نحو الهواتف الذكية القابلة للطي من كبار المصنعين مثل سامسونغ وهواوي.

وبينما كانت أبل حذرة بشأن تبني التقنيات الجديدة، يبدو أنها تتجه أخيرًا نحو عالم الأجهزة القابلة للطي.