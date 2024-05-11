أبل تعتزم استخدام تشات جي بي تي في هواتف آيفون

ذكرت وكالة “بلومبيرغ” اليوم نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة “أبل” تقترب من توقيع اتفاقية مع “أوبن إيه آي” لاستخدام تقنية “تشات جي بي تي” على هواتف “آيفون“، كجزء من حملة أوسع لجلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزتها.

ووضعت الشركتان اللمسات النهائية على شروط اتفاقية لاستخدام ميزات “تشات جي بي تي” في نظام التشغيل “آي أو إس 18” الذي ستوفره “أبل”، وهو النسخة التالية من نظام تشغيل “آيفون”. كما أجرت شركة “أبل” محادثات مع شركة “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” حول ترخيص برنامج “جيميني”.

وسيتيح اتفاق “أوبن إيه آي” لشركة “أبل” تقديم برنامج دردشة شهير كجزء من مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تخطط للإعلان عنها الشهر المقبل. وكانت “بلومبيرغ” ذكرت في نيسان / أبريل الماضي أن هناك تكثيفاً للمناقشات مع “أوبن إيه آي” بشأن تطبيق “تشات جي بي تي”، ومع ذلك، فليس هناك ما يضمن الإعلان عن الاتفاق في وقت قريب.

وتعتزم “أبل” إحداث تغيير كبير في مجال الذكاء الاصطناعي في شهر حزيران / يونيو المقبل، عندما تعقد مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين. وفي إطار هذه الجهود، ستقوم الشركة بتشغيل بعض ميزات الذكاء الاصطناعي القادمة عبر مراكز البيانات المجهزة بمعالجاتها الداخلية.