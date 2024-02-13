أبل تتيح بطاقات بنكية افتراضية للتسوق عبر الإنترنت

أطلقت شركة أبل خدمة أبل كاش المطورة التي تمنح المستخدمين “رقم بطاقة افتراضية” ضمن الإصدار التجريبي iOS 17.4.

ويمكن استخدام هذا الرقم للتسوق عبر الإنترنت في المواقع التي لا تدعم خدمة Apple Pay، وذلك وفقًا لمنشور على Reddit.

وتعد الميزة الجديدة التي تختبر حالياً في الولايات المتحدة حصراً برمز أمان فريد لكل معاملة ويمكن الوصول إلى الرقم ضمن ميزة الملء التلقائي في Safari لسهولة الاستخدام.

وفي الإصدار التجريبي، يُطلب من مستخدمي أبل كاش “إعداد رقم بطاقة افتراضية”، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك رؤية الرقم عبر قائمة الإعدادات، وسيشمل الرقم وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الأمان.

وتشبه البطاقة الافتراضية بطاقة السحب الآلي (الخصم) التي تسمح بإرسال واستقبال الأموال عبر Apple Pay وتطبيق الرسائل.

ويمكن تخزين الأموال فيها وربطها بحساب مصرفي أو بطاقة خصم أخرى لتحويل الأموال.

وكانت أبل كاش تعمل في البدء عن طريق شبكة Discover، لكن الشركة تحولت إلى Visa في عام 2022.

ولم يكن لـ أبل كاش أي رقم بطاقة سابقاً، لذا لم يكن استخدامها عبر الإنترنت خيارًا متاحًا. ولا تزال الميزة في نسختها التجريبية على iOS 17.4، والذي من المفترض أن يصل في آذار/مارس