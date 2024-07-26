آيفون ينقذ الأرواح.. ميزة جديدة لمكالمات الطوارئ بالفيديو

أعلنت شركة آبل اليوم عن شراكة جديدة مع منصتي الطوارئ RapidSOS Unite وPrepared، بهدف إطلاق ميزة ثورية في نظام تشغيل آيفون iOS 18.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو مباشرة مع مشغلي الطوارئ في حالات الطوارئ، مما يسهل عملية تحديد الموقع وتقديم المساعدة بشكل أسرع وأكثر دقة.

آيفون.. مكالمات فيديو مشابهة لـ FaceTime

ستكون مكالمات الطوارئ بالفيديو متاحة على هواتف آيفون المؤهلة، وستعمل بطريقة مشابهة لتطبيق FaceTime الشهير. سيتمكن المستخدمون من مشاركة الصور والفيديوهات الحية مع مشغلي الطوارئ، مما يوفر معلومات قيمة تساعد في تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات المناسبة.

تغطية واسعة النطاق وفوائد إضافية

وأوضحت شركة RapidSOS، أنه ستكون هذه الميزة متاحة مجانًا لجميع عملاء خدمات الطوارئ الحاليين في الولايات المتحدة، ومن المتوقع توسيع نطاقها لتشمل المزيد من الدول في المستقبل.

ومن جانبها، أكدت شركة Prepared، أنه ستتيح الميزة الجديدة للمرسلين مشاركة البيانات مع جهات الطوارئ المختلفة، مما يساعدهم على الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الحالات الطارئة.

جزء من مجموعة واسعة من ميزات السلامة

تأتي هذه الميزة كجزء من التزام آبل المستمر بتوفير أحدث التقنيات لتعزيز سلامة المستخدمين. فقد أطلقت الشركة سابقًا ميزات متعددة في إصدارته الحديثة من الهواتف والساعات الذكية، مثل اكتشاف الحوادث، والاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية لإرسال رسائل في حالة عدم وجود إشارة، واكتشاف السقوط، والتي تساعد المستخدمين في حالات الطوارئ المختلفة.