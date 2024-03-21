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آبل متهمة أمريكياً باحتكار أسواق الهواتف الذكية

انخفض سهم “آبل” في عمليات التداول ثلاثة بالمئة بعد رفع الدعوى القضائية ضد الشركة.

فريق التحرير by فريق التحرير
عشاق هواتف "آيفون" ينتظرون خارج متجر "آبل" في شنغهاي، الصين، عندما تم طرح هاتف "آيفون 15" للبيع في 22 أيلول / سبتمبر 2023 (رويترز)
عشاق هواتف "آيفون" ينتظرون خارج متجر "آبل" في شنغهاي، الصين، عندما تم طرح هاتف "آيفون 15" للبيع في 22 أيلول / سبتمبر 2023 (رويترز)

رفعت وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية أمريكية اليوم الخميس دعوى قضائية ضد شركة “آبل” متهمة إياها باحتكار أسواق الهواتف الذكية، بزعم أنها استخدمت الطلب القوي على هاتفها (آيفون) ومنتجات أخرى لرفع أسعار خدماتها والإضرار بالمنافسين الأصغر.

وتنضم “آبل” بذلك إلى قائمة شركات تكنولوجيا أخرى كانت قد قاضتها جهات تنظيمية أمريكية خلال حكم إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس بايدن مثل شركة غوغل المملوكة لشركة “ألفابت”، وشركة “ميتا بلاتفورمز”، وشركة “أمازون دوت كوم“.

وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان “ينبغي للمستهلكين ألا يدفعوا أثماناً أعلى بسبب انتهاك الشركات قوانين مكافحة الاحتكار”. وأضاف “إذا تُركت بلا حساب، فستواصل آبل تعزيز احتكارها للهواتف الذكية”.

وانضمت واشنطن العاصمة إلى قضية وزارة العدل التي تتهم فيها “آبل” باستخدام نفوذها في السوق لجني مزيد من المال من المستهلكين والمطورين وصانعي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار.

وتتهم القضية المدنية “آبل” بالاحتكار غير المشروع للهواتف الذكية عن طريق فرض قيود تعاقدية على المطورين وحجب حق الوصول الضروري عنهم.

وانخفض سهم “آبل” في عمليات التداول ثلاثة بالمئة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...