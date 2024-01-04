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آبل تسحب تحديث نظام iOS 17.3 بعد ساعات من إطلاقه

تعرض الكثير من هواتف أيفون لأعطال ناجمة عن التحديث الجديد لنظام iOS 17.3 الذي أصدرته شركة آبل الأميركية الأربعاء

فريق التحرير by فريق التحرير
آبل

سحبت شركة آبل الإصدار التجريبي الثاني من تحديث “iOS 17.3” بعد مرور ساعات قليلة من إطلاقه، جراء تلقيها العديد من الشكاوى حول تعطل هواتف آيفون بمختلف نسخه بسبب تنزيل التحديث.

وسحبت آبل الإصدارات التجريبية الجديدة لتحديثات (iOS 17.3) و (iPadOS 17.3) من مركز المطورين، ولم تعد تلك الإصدارات متاحة للمستخدمين للتحميل والتثبيت.

وبحسب موقع “macrumors” المتخصص بكل أخبار اصدارات وانتاجات “آبل”، قامت الشركة بسحب التحديث بعد 3 ساعات فقط وابعدته عن المتناول لكي لا ينتشر أكثر.

وقال الموقع نقلاً عن مدونين على منصة “إكس” وفي المنتديات الخاصة بـ”آبل” أن بعض هواتف الأيفون أصابها حالة من التجمد “Boot Loop” بحيث أصبحت عالقة في المرحلة التي تسبق التشغيل.

وتعد هذه المشكلة كارثية للمستخدمين الذين قد لا يستطيعون استخدام أجهزتهم مجدداً دون استعادة إعدادات المصنع، ما سيؤدي إلى حذف كافة محتوياتها وفقدان الملفات والبيانات المهمة في حال عدم وجود نسخة احتياطية لها.

ورجح الموقع أن آبل ستصلح العطل في اصدار التحديث التجريبي وتعيد إطلاقه.

ولم تعلق آبل على الموضوع رغم سحب التحديث الذي كان متاحاً فقط للمطورين والمهتمين بالحصول على التحديثات بنسخ “Beta” وليس لكافة المستخدمين.

وبحسب الموقع فإن التحديث الجديد كان سيوفر للمستخدمين بعض التحسينات والمزايا الجديدة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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