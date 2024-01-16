فريق التحرير by فريق التحرير

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آبل تتجاوز سامسونغ وتعتلي عرش سوق الهواتف الذكية

خسرت شركة سامسونغ ريادة سوق الهواتف الذكية للمرة الأولى من 12 عاماً لتفسح المجال أمام آبل التي تفوقت عليها خلال عام 2023 من حيث عدد الوحدات المباعة

فريق التحرير by فريق التحرير
آبل تتجاوز سامسونغ

كشف تقرير أعدته مجموعة الأبحاث “أي دي سي” (IDC)، أن شركة آبل الأميركية نجحت خلال عام 2023 المنصرم بأن تصبح أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم، لتنهي هيمنة نظيرتها سامسونغ الكورية الجنوبية المستمرة منذ 12 عاماً.

وأظهر التقرير أن آبل كانت الشركة الوحيدة بين الصناع الرئيسيين للهواتف الذكية التي سجلت نمواً سنوياً من حيث عدد الأجهزة المباعة.

وبلغ عدد الهواتف المباعة من “أيفون” 234.6 مليون وحدة بنسبة نمو قاربت 3.7%، لتتفوق على سامسونغ التي باعت 226.6 مليون وحدة.

ووفقاً للتقرير فإن النمو لدى “أيفون” جاء بينما شهد سوق الهواتف الذكية أسوأ عام منذ عقد من الزمن، بعد تراجعه بنسبة 1.17 مليار وحدة.

واحتلت سامسونغ المركز الأول في سوق الهواتف الذكية منذ عام 2011، بعدما أزاحت نوكيا وإل جي وبلاك بيري من الصدارة.

وكانت شركة آبل فقدت يوم الجمعة الماضي “لقب” الأكثر قيمة في العالم لصالح منافستها “مايكروسوفت”.

وتستعد سامسونغ، لإطلاق طرازها الجديد Galaxy S24 هذا الأسبوع.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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