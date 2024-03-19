تعرف إلى تحديث نظام تشغيل آبل iOS 18 المرتقب

لا شك أن عام 2024 سيكون “عام الذكاء الاصطناعي” بالنسبة لآبل، حيث تخطط لإدخال تحديثات كبيرة على نظام التشغيل iOS 18 مع مجموعة من الميزات الجديدة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقد كشف تقرير من مجلة “9to5Mac“، عن العديد من الميزات المرتقبة في هذا الإطار من أبرزها:

1- تطوير إصدار جديد من المساعد الصوتي “سيري”

ستكون النسخة الجديدة من سيري أكثر ذكاءً واعتماداً على تقنية نماذج اللغة الكبيرة (Large Language Models)، مماثلة لمنصات مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من جوجل. ويُتوقع أن تكون قدرات سيري أكثر تطوراً في الفهم والتواصل مع المستخدمين.

2- ميزات ذكاء اصطناعي لتطبيق “Apple Music”

سيتم إدخال ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطبيق الموسيقى، والتي ستتيح للمستخدمين إنشاء قوائم تشغيل تلقائياً بناءً على تفضيلاتهم الموسيقية.

3- دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات آبل إنتاجية

سيتم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات آبل الإنتاجية مثل Pages وKeynote وNumbers، لتوفير ميزات جديدة كالتلخيص التلقائي للنصوص، وإنشاء محتوى جديد.

4- تعزيز قدرات “Xcode” باستخدام الذكاء الاصطناعي

سيُضاف إلى برنامج Xcode للتطوير البرمجي، ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي، كإكمال أجزاء من الشفرة البرمجية، وإجراء اختبارات للتطبيقات.

5- تحديث بحث “Spotlight” بالذكاء الاصطناعي

ستشهد تقنية البحث Spotlight في iOS ، تطويراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتنفيذ مهام أكثر تعقيداً وتقديم نتائج أكثر دقة.

6- ميزة مدرب الصحة والعافية

ستقدم آبل ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، ومدمجة في تطبيقي Apple Health وApple Watch، لتوفير نصائح وتوجيهات شخصية لصحة وعافية المستخدمين.

7- تحسينات على تطبيق “Messages”

سيحصل تطبيق الرسائل، على ميزات ذكاء اصطناعي جديدة، لإكمال الرسائل تلقائياً، والإجابة على الأسئلة، والتلخيص التلقائي للرسائل الواردة.

وبالإضافة إلى هذه الميزات، أشار الرئيس التنفيذي لآبل تيم كوك خلال آخر اجتماع للنتائج المالية إلى أن الشركة تبذل “جهداً هائلاً” في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنها ستكشف عن تفاصيل هذه الجهود لاحقاً خلال العام الحالي 2024.

كما أشار التقرير إلى أن آبل، تجري مفاوضات مع شركات مثل جوجل، وOpenAI لشراكات محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.