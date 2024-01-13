جهاز جديد يجعل لسانك يتحكم في الكومبيوتر والموبايل MouthPad

كشفت شركة Augmental النقاب عن جهاز جديد باسم MouthPad، وهو عبارة عن لوحة لمس تعمل باللسان تتحكم في هاتفك أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول.

وقد ظهر الجهاز لأول مرة في معرض CES 2024 في لاس فيجاس.

كيف يعملMouthPad ؟

كشف موقع engadget عن تفاصيل الجهاز ، حيث يتكون MouthPad من قطعة تشبه القالب تضعها على سقف فمك، تحتوي على لوحة لمس صغيرة وبطارية وراديو Bluetooth. وهي مصنوعة من مادة تقول الشركة إنها نفس “المادة المستخدمة في الدرجات الطبية والتي تستخدم عادة في تقويم الأسنان واقيات الفم والأجهزة الفموية الأخرى”. كما أن بطارية الجهاز تم تصنيعها من قبل شركة Varta والتي تتمتع بسجل حافل في إنتاج “بطاريات آمنة للاستخدام “.

كيفية استخدم MouthPad ؟

قام أحد مؤسسي الشركة، ويسمى توماس فيجا ، باستخدام الجهاز أمام الزوار في معرض CES 2024 لتشغيل iPhone والتقاط صورة شخصية . بدا الأمر وكأنه يتحكم في الهاتف بسهولة باستخدام لسانه، حيث كان يفتح التطبيقات والقوائم بسلاسة.

هل MouthPad مريح وسهل الاستخدام؟

لم يتضح إلى الآن إن الجهاز مريح أم صعب و لكن الشركة تقول إنه يبلغ سمكه حوالي 0.7 مم، بينما تبلغ لوحة اللمس نفسها 5 مم. وبناءً على ذلك، يعد أكثر سمكًا من قوالب الأسنان الخاصة، وعندما ابتسم توماس فيجا بعد وضع الجهاز في فمه ، لم يظهر سوى قطعة صغيرة سوداء على أحد أسنانه.

بعض الملاحظات على جهاز MouthPad

يجب إزالة MouthPad عند تناول الطعام، لكن يمكن التحدث أثناء وجوده في الفم. قد يكون لديك بعض التلعثم، لكن لا يزال من الممكن فهمك.

تقول الشركة إن الجهاز يدوم حاليًا حوالي خمس ساعات بشحنة واحدة، لكن الفريق يعمل على تحسين ذلك ليصل إلى ثماني ساعات بحلول شهر مارس. يستغرق شحن الجهاز حوالي ساعة ونصف، على الرغم من أن الشركة قالت إن معظم المستخدمين يقومون بشحنه أثناء تناول الطعام.

يستخدم MouthPad ميزة Assistive Touch من Apple للتنقل في iOS، لكن يمكن التعرف عليه بواسطة أجهزة أخرى كفأرة Bluetooth.

الجهاز متاح بالفعل لمن يسجلون للحصول على الوصول المبكر، لكن التوافر العام سيكون لاحقًا هذا العام. يتم طباعة كل MouthPad ثلاثيًا بشكل فردي، بناءً على انطباعات الأسنان التي يرسلها العملاء كجزء من عملية الطلب.