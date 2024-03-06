LEAP 2024.. مشاركة صينية ضخمة في أكبر معرض تقني بالشرق الأوسط

يجذب أكبر معرض تقني في الشرق الأوسط، “LEAP 2024“، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض، استثمارات متعددة، بما في ذلك من الشركات الصينية، في قطاعات تتراوح من الرعاية الصحية، إلى المدن الذكية، ومن التكنولوجيا المالية إلى طاقة المستقبل.

أهداف معرض LEAP 2024

معرض “LEAP 2024” هذا العام يهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 11.9 مليار دولار من شأنها أن تساعد في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية، كأكبر سوق، واقتصاد رقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذه الاستثمارات، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة، ستدعم التقنيات العميقة، والناشئة، والابتكار، والحوسبة السحابية في المملكة العربية السعودية، والعالم.

شعار أكبر معرض تقني بالشرق الأوسط

معرض LEAP 2024، يحمل شعار “إلى عوالم جديدة”، وهو حدث تقني عالمي سنوي تم إطلاقه في عام 2022، وتنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ويضم مئات المتحدثين وأكثر من 600 شركة ناشئة، إلى جانب 170 ألف مشارك من حوالي 180 دولة. من الاثنين إلى الخميس.

مشاركة صينية ضخمة

ومن بين المشاركين الشركات الصينية، بما في ذلك هواوي، وتينسنت، وتيك توك، وعلي بابا، وفقا لـ”chinadaily”.

ويستضيف برنامج LEAP هذا العام، الذي يطلق عليه اسم “دافوس الرقمي”، شريكا آسيويا، eWTPA، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها في بكين، والرياض.

وتحظى هذه الشركة بدعم صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة.

ويحضر عدد من الشركات التي استثمرت فيها eWTPA، بما في ذلك شركة الخدمات اللوجستية “J&T Express”، و منصة “Sahm”، لتداول الأسهم عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية، ومزود التكنولوجيا والأتمتة متعدد القطاعات “”Raha في الكويت، ومنصة المراسلة الفورية الجديدة “BEEM” في فرنسا.

ويعرض المشاركون من منطقة هونغ كونغ 16 تقنية متطورة للزوار، مما يمثل علامة فارقة هامة لصناعة المعلومات والتكنولوجيا في المدينة على المسرح العالمي.

وتعاونت شركة حدائق العلوم والتكنولوجيا في هونغ كونغ، وشركة HKSTP، ومطار هونغ كونغ الإلكتروني، وهما مراكز ترويج التكنولوجيا والابتكار الرئيسية في هونغ كونغ، للمشاركة في استضافة جناح هونغ كونغ الأول على الإطلاق في LEAP.