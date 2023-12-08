فريق التحرير by فريق التحرير

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شركة صينية تعلن استثمار 5 مليار دولار في الطاقة الشمسية بالإمارات

أعلنت شركة صينية عن استثمارات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية في الإمارات، لتوفر 7 آلاف فرصة عمل.

فريق التحرير by فريق التحرير
الطاقة الشمسية

أعلنت شركة “ترينا سولار” الصينية عن استثمار 5 مليارات دولار في قطاع الطاقة الشمسية بالإمارات.

وقالت كاثرين جاو رئيس الشركة، إن الاستثمار الصيني يخلق فرص عمل لأكثر من 7000 شخص.

وترى جاو أن الإمارات تحظى بثقة عالمية وتسعى من أجل إحراز تقدم كبير نحو طاقة نظيفة لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وأوضحت جاو أن شركتها التي تأسست 1997 تقدم عددا من الخدمات والمنتجات في بعض مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى في الإمارات منذ عام 2012، معربة عن فخرها بهذه المساهمة في إيجاد حلول للطاقة المستدامة.

وجاءت تصريحات “جاو” ضمن مشاركات الوفد الصيني في مؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ كوب 28 المقام حالياً بالإمارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتحدثت جاو عن شركتها الموجودة في 160 دولة وقالت إنها قامت بتوليد أكثر من 100 غيغا وات من سعة وحدات الطاقة الشمسية التراكمية في جميع دول العالم اعتبارًا من أبريل 2023 وهو ما يعادل زراعة 11 مليارا من ألواح الطاقة الشمسية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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