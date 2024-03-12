فريق بحثي من KAIST يطور خلايا شمسية عالية الأداء قابلة للتمدد

طور فريق بحثي من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة “KAIST” (كايست)، بمدينة دايجون، خلايا شمسية عضوية قابلة للتمدد هي الأعلى أداءً في العالم، وذلك وفقاً لما أعلنه الفريق البحثي بقيادة الدكتور بومجون كيم، من قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية الجزيئية في المعهد.

خلايا شمسية عالية الأداء قابلة للتمدد

مع النمو السريع لسوق الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء، حظيت الخلايا الشمسية القابلة للتمدد عالية الأداء، والتي يمكنها العمل تحت الضغط باهتمام كبير كمصدر للطاقة.

ولبناء خلايا شمسية مثل هذه، من الضروري أن تُظهر طبقتها الكهروضوئية، التي تحول الضوء إلى كهرباء، أداءً عالياً مع امتلاك مرونة ميكانيكية.

ومع ذلك، فإن تلبية هذين المطلبين معاً يمثل تحدياً، مما يجعل تطوير الخلايا الشمسية القابلة للتمدد أمراً صعباً.

دراسة الفريق البحثي من معهد KAIST

قام الفريق البحثي من معهد كوريا للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة “KAIST”، بدمج جزء من البوليمر، قابل للتمدد بدرجة كبيرة مع جزء من البوليمر، موصل كهربائياً يتمتع بخصائص كهربائية ممتازة من خلال الربط الكيميائي، وطور بوليمراً موصلاً جديداً يتمتع بكل من التوصيل الكهربائي والقابلية للتمدد الميكانيكي.

ويحقق هذا البوليمر أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه لكفاءة التحويل الكهروضوئي (19٪) باستخدام الخلايا الشمسية العضوية، مع إظهاره أيضاً قابلية للتمدد تبلغ 10 أضعاف الأجهزة الحالية. وبالتالي قام الفريق ببناء أعلى خلية شمسية قابلة للتمدد أداءً في العالم، والتي يمكن تمديدها بنسبة تصل إلى 40٪ أثناء التشغيل، وأظهر قابليتها للتطبيق في الأجهزة القابلة للارتداء.

وقال الدكتور بومجون كيم:” من خلال هذا البحث، لم نطور فقط أفضل خلية شمسية عضوية قابلة للتمدد في العالم، ولكن من المهم أيضاً أننا طورنا بوليمراً جديداً يمكن تطبيقه كمادة أساسية لمختلف الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إلى أن تكون قابلة للتشكيل، والمرونة”.