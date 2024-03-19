مصر تفتح المجال أمام القطاع الخاص.. قفزة استثنائية نحو مستقبل أخضر

تهدف وزارة الكهرباء المصرية إلى فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سيطرة الشركات والهيئات الحكومية على النسبة الأكبر من إنتاج الطاقة المتجددة في مصر حاليًا، حيث تبلغ القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة نحو 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، بينما تنتج شركات القطاع الخاص 2106 ميغاواط فقط.

تسعى الحكومة المصرية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال حسم صفقة بيع محطات جبل الزيت والزعفرانة – المملوكة بالكامل لهيئة الطاقة المتجددة قبل نهاية العام الجاري.

أكبر منتجي الطاقة المتجددة في مصر

تعتبر شركة “المحطات المائية لإنتاج الكهرباء” أكبر منتج حكومي للطاقة المتجددة في مصر، بقدرات إجمالية تبلغ 2832 ميغاواط.

وتأتي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة، بقدرات تبلغ 1172 ميغاواط.

توزيع القدرات المنتجة

وتتوزع القدرات المنتجة على 2100 ميغاواط من السد العالي، و280 ميغاواط من خزان أسوان 1، و270 ميغاواط من خزان أسوان، و86 ميغاواط من محطة إسنا، و64 ميغاواط من محطة نجع حمادي، وكما تتوزع على 32 ميغاواط من محطة أسيوط.

وتنقسم القدرات المنتجة أيضًا، من وحدات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بين محطات طاقة رياح “جبل الزيت بقدرة 580 ميغاواط، والزعفرانة بقدرة 542 ميغاواط والغردقة بقدرة 4 ميغاواط” ومحطات طاقة شمسية “كوم أمبو بقدرة 26 ميغاواط، والكريمات بقدرة 20 ميغاواط”.

قفزة استثنائية للقطاع الخاص في مصر بمجال الطاقة المتجددة

شهدت مصر قفزة استثنائية في استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، بعد عقود من هيمنة الكيانات الحكومية على هذا المجال.

ففي عام 2014، اتخذت الحكومة المصرية خطوة هامة لجذب استثمارات القطاع الخاص من خلال إقرار تشريعات جديدة وتأسيس آلية “تعريفة التغذية”.

وتسمح هذه الآلية للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وبيع الإنتاج للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر ثابت لمدة 25 عامًا، مما وفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.

مراحل متعددة ونتائج إيجابية

تم إطلاق مرحلتين من برنامج “تعريفة التغذية” حتى الآن، بالإضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص من خلال آليات أخرى مثل المناقصات التنافسية وآلية صافي القياس والاستهلاك الذاتي لمحطات الطاقة المتجددة.

وبفضل هذه الجهود، حققت مصر نتائج إيجابية ملحوظة في مجال الطاقة المتجددة، حيث بلغ إجمالي قدرات الطاقة المتجددة التي ينتجها القطاع الخاص 2106 ميغاواط. وتتوزع هذه القدرات على 1593 ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية و513 ميغاواط من محطات طاقة الرياح.

تفاصيل إنجازات القطاع الخاص

تأتي القدرات الإجمالية المنتجة من محطات الطاقة الشمسية في مقدمة إنجازات القطاع الخاص، حيث تصل إلى 1480 ميغاواط. وتشمل هذه القدرات مشاريع مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشاريع بنظام تعريفة التغذية، بالإضافة إلى مشاريع بنظام صافي القياس (49 ميغاواط) ومشاريع بنظام الاستهلاك الذاتي (54 ميغاواط).

شركة إنفنيتي أكبر شركة منتجة للطاقة الشمسية

تعتبر شركة “إنفنيتي” المصرية من أكبر الشركات المنتجة للطاقة الشمسية في مصر، حيث نفذت محطات بقدرات 180 ميغاواط، واستحوذت على “ليكيلا باور” ومحطة طاقة الرياح بقدرة 250 ميغاواط ليصل إجمالي قدراتها 430 ميغاواط.

وتستهدف الشركة تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 2 غيغاواط بالتعاون مع “مصدر” الإماراتية.

في المركز الثاني شركة سكاتك الترويجية

وتأتي شركة “سكاتك” النرويجية، في المركز الثاني ضمن أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة من المصادر المتجددة بمصر، حيث نفذت 6 محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية 300 ميغاواط.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الحكومة لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 5 غيغاواط، ومشروع بقدرة 1 غيغاواط مع مصر للألمنيوم.

وتستهدف “سكاتك” استخدام القدرات المزمع تنفيذها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

تحالف تويوتا-أوراسكوم-إنجي

ونجح تحالف يضم شركات “تويوتا-أوراسكوم-إنجي” في إنجاز محطة طاقة رياح بقدرة 250 ميغاواط في خليج السويس، وتُعد هذه المحطة من أهم مشاريع الطاقة المتجددة التي نفذها القطاع الخاص في مصر.

ويعمل التحالف حاليًا على تطوير محطة طاقة رياح إضافية بقدرة 500 ميغاواط، ومن المتوقع أن يتم ربطها بالشبكة الكهربائية المصرية خلال عامين على أقصى تقدير.

سي تي جي الصينية

وتأتي مجموعة سي تي جي الصينية في الترتيب الرابع، واستحوذت على محطات طاقة شمسية منفذة بنظام تعريفة التغذية في المرحلة الثانية لمشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

كانت هذه المحطات مملوكة سابقًا لشركة “الكازار” الإماراتية وتبلغ قدراتها 250 ميغاواط.

تبيع الشركة الكهرباء المنتجة من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقًا لاتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا.

أكوا باور السعودية

أما شركة أكوا باور السعودية فحققت إنجازات هائلة في مجال الطاقة المتجددة في مصر. فنفذت الشركة محطات طاقة شمسية بقدرة 120 ميغاواط، وربطت قدرات محطاتها على الشبكة الكهربائية المصرية.

وتنشئ حاليًا محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الكهرباء لتنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 1100 ميغاواط.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة لتنفيذ محطات طاقة متجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 10 غيغاواط.