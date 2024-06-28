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الصين تطلق أول قطار أنفاق من ألياف الكربون

يمثل إطلاق الصين أول قطار أنفاق من ألياف الكربون في العالم خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل.

فريق التحرير by فريق التحرير
يمثل إطلاق أول قطار أنفاق من ألياف الكربون في العالم خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل.

شهدت مدينة تشينغداو الصينية إطلاقًا رسميًا لأول قطار أنفاق في العالم مصنوع من ألياف الكربون، وهو إنجاز يُعد نقلة نوعية في تكنولوجيا النقل المستدام. يتميز هذا القطار بتصميم مبتكر يعتمد على ألياف الكربون، وهي مادة تتمتع بخصائص فريدة تجعلها مثالية للاستخدام في صناعة القطارات.

تتمثل أبرز مزايا هذا القطار في وزنه الأخف بنسبة 11% مقارنة بقطارات الأنفاق التقليدية المصنوعة من الفولاذ والألومنيوم. يساهم هذا الوزن الخفيف في تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، مما يعزز من كفاءة القطار ويجعله أكثر صداقة للبيئة.

تعد ألياف الكربون، التي يطلق عليها اسم “ملكة المواد الجديدة”، مادة متينة وخفيفة الوزن في الوقت نفسه. تتميز بقوة تفوق قوة الفولاذ بخمسة أضعاف، في حين أن وزنها يقل عن ربع وزن الفولاذ. هذه الخصائص تجعلها مثالية لتخفيف وزن قطارات السكك الحديدية دون المساس بمتانتها أو سلامتها.

بالإضافة إلى الوزن الخفيف، يساهم استخدام ألياف الكربون في تقليل وزن جسم القطار بنسبة 25%، وتقليل وزن إطار العربة بنسبة 50%. هذا الانخفاض في الوزن يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 7%، مما يعني انخفاضًا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 130 طنًا لكل قطار.

ولا يقتصر التميز على الوزن الخفيف والكفاءة في استهلاك الطاقة، بل يتمتع قطار الأنفاق المصنوع من ألياف الكربون أيضًا بسرعة قصوى تصل إلى 140 كيلومترًا في الساعة، وهي سرعة تتجاوز بكثير سرعة قطارات الأنفاق التقليدية التي تبلغ 90 كيلومترًا في الساعة.

وقد أشارت التقارير إلى أن التجارب على هذا القطار قد اكتملت بنجاح، ومن المتوقع أن يبدأ في نقل الركاب في غضون عام.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...