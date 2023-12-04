الكشف عن أول مسجد “أخضر” في العالم بالإمارات

أعلنت مدينة مصدر الإماراتية، عن إنشاء أول مسجد صفري الطاقة “أخضر” بها في المنطقة، وذلك عبر ابتكار تصميم يضمن حماية البيئة، والتراث الثقافي، والمجتمع في آنٍ معاً.

وأضافت المدينة، التي تعتبر مركز الاستدامة والابتكار في المنطقة، أن أعمال بناء المسجد، ستبدأ في عام 2024، بعدما انتهت أعمال التصميم.

وتبلغ مساحة المسجد، 2349 مترا مربعا، ويستوعب 1300 مصل، وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، سوف ينتج 100% من الطاقة التي يحتاجها على مدار العام باستخدام عبر الطاقة الشمسية، من خلال ألواح كهروضوئية مساحتها 1590 مترا مربعا.

وتم استخدام “التصميم السلبي” الذي يستجيب للظروف البيئية في تصميم المسجد، ما خفض متطلباته من الطاقة بنسبة 35%.

مواصفات ومزايا تصميم المسجد الأخضر

الهيكل الرئيسي للمسجد: التربة المدكوكة توفر عزلا رائعا للهواء، وتكلفتها أقل.



النوافذ: سلسلة من النوافذ المتدرجة والقابلة للفتح والغلق، على السطح لإضاءة المكان بأنماط الضوء الطبيعي، وإنشاء نظام تهوية طبيعي يجعل تكييف الهواء اختياريا في الشتاء.



الأعمدة الخارجية: توفر مظلة من أشعة الشمس للمصلين أثناء دخولهم للمسجد.



معدات وتجهيزات المياه وتصميم الحدائق والمناظر الطبيعية المقاومة للجفاف: من معدات منخفضة التدفق تقلل استهلاك المياه بنسبة 55%.



مواد البناء: ضمن مصدر استخدام المواد المحلية، والمعاد تدويرها قدر المستطاع لتقليص التكلفة، والبصمة الكربونية.



مخلفات البناء: تضمن مصدر إعادة استخدام 70% منها.

تصنيفات تصميم المسجد الأخضر

تصميم المسجد حصل على تصنيف الطاقة الصفرية من المعهد الدولي لمستقبل المعيشة.



تصنيف LEED البلاتيني، وهو أعلى شهادة دولية للأبنية الخضراء يمنحها المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.



تصنيف الاستدامة ذات الأربع لآلئ، وهي أعلى شهادة للأبنية الخضراء في دولة الإمارات.



تصنيف “WELL Gold” الذي يركز على سلامة ورفاهية شاغلي المبنى.

المباني الصفرية الطاقة في مدينة مصدر

– مبنى مكتبي صفري الطاقة في الدولة (NZ1).

– مبني تجاري، هو المقر الرئيسي لمشروع مصدر سيتي سكوير، والمقرر استكماله في عام 2024.

– مبني سكني يضم مساحة العمل والعيش المشترك CO-LAB الواقعة ضمن مشروع “ذا لينك”، والمقرر استكماله في عام 2025.