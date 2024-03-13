وحدة أرامكو السعودية تدعم “كربون كابتشر” شركة تكنولوجيا المناخ الأمريكية

جمعت شركة “كربون كابتشر” CarbonCapture، وهي شركة لتكنولوجيا المناخ، 80 مليون دولار من المستثمرين، بما في ذلك وحدة رأس المال الاستثماري في أرامكو السعودية.

تمت قيادة السلسلة “أ” لجمع التبرعات من قبل Prime Movers Lab وتضمنت وحدة أرامكو وصندوق تعهدات أمازون للمناخ، وسيمنز للخدمات المالية وآيديلاب X وTime Ventures التابعة لمارك بينيوف.

أفادت رويترز أن أحدث جولة تمويل رئيسية للشركة الناشئة التي يقع مقرها في لوس أنجلوس هي واحدة من أكبر عمليات ضخ رأس المال الخاص في الالتقاط الجوي المباشر للكربون.

تقوم الشركة الناشئة الأمريكية ببناء آلات التقاط الهواء المباشرة التي تزيل كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

وقد باعت الشركة مسبقا ما يزيد عن 26 مليون دولار من أرصدة إزالة الكربون للعديد من الشركات العالمية، بما في ذلك مايكروسوفت وألفابت وميتا وجي بي مورغان تشيس وماكينزي وShopify ومجموعة بوسطن الاستشارية.

وفي عام 2022، أطلقت أرامكو صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التكنولوجيا لدعم تحول الطاقة.

استثمارات أرامكو في مجال وقود منخفض الكربون.

ويخطط الصندوق، الذي تديره شركة أرامكو فنتشرز، للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح الشركة المعلن لتحقيق صافي صفر عام 2050 في أصولها التشغيلية المملوكة بالكامل وتطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

وتهدف أرامكو إلى تحقيق صافي انبعاثات غازات دفيئة صفرية عبر أصولها التشغيلية بحلول عام 2050.