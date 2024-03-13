Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين

كشفت منصة إدارة تجربة العملاء المدرجة في نيويورك، Sprinklr، في بيان لها، عن حل استضافة البيانات المحلية على Google Cloud للعملاء السعوديين الذين يحتاجون إلى حلول استضافة البيانات المحلية.

توسع شركة Sprinklr في السوق السعودي

يمثل التعاون مع Google Cloud توسعًا لشركة Sprinklr في السوق السعودية باعتبارها اللاعب الوحيد من نوعه الذي يقدم خيار استضافة البيانات المحلية.

وبحسب الاتفاق، يمكن لعملاء مشغل CXM اختيار استضافة البيانات في المملكة بدلاً من الخوادم الموجودة في أي مكان آخر، مما يضمن الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بأمن البيانات، والخصوصية، والحوكمة.

استضافة البيانات المحلية على Google Cloud

وسيتمكن عملاء Sprinklr في المملكة أيضًا من الوصول إلى منصة الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية لدعم خدمة العملاء، والرؤى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ووظائف أخرى.

قال نائب الرئيس الأول لقسم النمو في Sprinklr، هيثم الخطيب: “إن القدرة على استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية ستساعد Sprinklr على الاستمرار في توسيع أعمالنا بسرعة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة، وتلبية متطلبات استضافة البيانات لعملائنا في المنطقة”.

ومن بين عملاء شركة Sprinklr، شركات Pepsi وPuma وLG وStandard Chartered.