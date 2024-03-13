فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inتكنولوجياآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةبرمجيات

Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين

شركة Sprinklr، تكشف عن حل استضافة البيانات المحلية على Google Cloud للعملاء السعوديين

فريق التحرير by فريق التحرير
Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين
Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين

كشفت منصة إدارة تجربة العملاء المدرجة في نيويورك، Sprinklr، في بيان لها، عن حل استضافة البيانات المحلية على Google Cloud للعملاء السعوديين الذين يحتاجون إلى حلول استضافة البيانات المحلية.

توسع شركة Sprinklr في السوق السعودي

Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين

يمثل التعاون مع Google Cloud توسعًا لشركة Sprinklr في السوق السعودية باعتبارها اللاعب الوحيد من نوعه الذي يقدم خيار استضافة البيانات المحلية.

وبحسب الاتفاق، يمكن لعملاء مشغل CXM اختيار استضافة البيانات في المملكة بدلاً من الخوادم الموجودة في أي مكان آخر، مما يضمن الامتثال للوائح المحلية المتعلقة بأمن البيانات، والخصوصية، والحوكمة.

استضافة البيانات المحلية على Google Cloud

Sprinklr وGoogle Cloud يطلقان استضافة البيانات للعملاء السعوديين

وسيتمكن عملاء Sprinklr في المملكة أيضًا من الوصول إلى منصة الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يوفر خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية لدعم خدمة العملاء، والرؤى، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، ووظائف أخرى.

قال نائب الرئيس الأول لقسم النمو في Sprinklr، هيثم الخطيب: “إن القدرة على استضافة البيانات في المملكة العربية السعودية ستساعد Sprinklr على الاستمرار في توسيع أعمالنا بسرعة، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمة، وتلبية متطلبات استضافة البيانات لعملائنا في المنطقة”.

ومن بين عملاء شركة Sprinklr، شركات Pepsi وPuma وLG وStandard Chartered.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...