كشف استطلاع أجرته كاسبرسكي حول رقمنة الشركات أن 63% من المشاركين من الإمارات أشاروا إلى أن شركاتهم تعرضت لحادث يتعلق بالأمن السيبراني خلال الـ 24 شهراً الماضية، وأن 89% من الشركات في الإمارات تواجه تحدي التجسس الإلكتروني.

وتبين أن 86% من الشركات في الإمارات تتميز بمستوى عالٍ من الرقمنة. ويسهم هذا النهج في تبسيط إجراءات العمل وزيادة كفاءة الشركات. ومع ذلك، توجد هناك تحديات كبيرة مصاحبة، بما في ذلك زيادة مخاطر الأمن السيبراني، وتم حساب مستوى الرقمنة باستخدام مؤشر كاسبرسكي لرقمنة الشركات الذي يأخذ في الاعتبار 12 مكوناً، بما في ذلك استخدام الشركات للمستندات الرقمية في سير عملياتها، وتوفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات للموظفين، وأتمتة عمليات العمل، والتواصل الرقمي مع العملاء، فضلاً عن مكونات أخرى.

وأشار 72% من المشاركين المحليين في الاستطلاع إلى أنهم يستطيعون ممارسة العمل عن بعد في مؤسساتهم على وجه التحديد، في حين يستخدم 89% منهم وسائل الاتصال الرقمية مع العملاء، ويحاول 72% أتمتة عمليات العمل. وذكر 80% أنهم نظموا تدريبات للموظفين على استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية خلال العام الماضي. وتسهم هذه العوامل جميعها في زيادة مستوى رقمنة الأعمال لدى الشركات.

ولكن مع تحول العمليات التجارية إلى الحلول الرقمية بصورة متزايدة، سلط ممثلو الشركات في الإمارات الضوء على العديد من التحديات. وقال 8% من المشاركين المحليين أنهم يحتاجون إلى المزيد من التدريب على الأمن السيبراني. ورأى 89% من المشاركين أن قطاعاتهم قد تواجه تحدي التجسس الإلكتروني الذي يؤدي بدوره إلى خسائر مالية، وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية، فضلاً عن الإضرار بسمعة العلامة التجارية. وكشف الاستطلاع نفسه أن 81% من الموظفين يشعرون بالحاجة إلى اكتساب مهارات رقمية أفضل في عملهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى. ويمكن أن يؤدي النقص في المهارات الرقمية أيضاً إلى مخاطر كبيرة تتعلق بالأمن السيبراني الذي يهدد تلك الشركات.

واعتبر عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنظمة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبيرسكي، أنه “بالتوازي مع التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة، يجب أن يصبح محو الأمية الرقمية للموظفين إحدى الأولويات المتقدمة على أجندات الشركات. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يسبب ظهور التزييف العميق مشكلات كبيرة للشركات إذا لم يتمكن الموظفون من التعرف على أساليبه وممارساته بشكل فعال”.

ولحماية العمليات الرقمية داخل المؤسسات بشكل أفضل، يوصي خبراء كاسبرسكي بما يلي:

استخدام الحلول المناسبة، مثل حل كاسبرسكي لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها والمساعدة في تحديد الهجمات والعمل على إيقافها في مراحل مبكرة، قبل أن يصل المهاجمون إلى غاياتهم.

ضرورة تثقيف الموظفين لحماية بيئة الشركة. ويمكن الاستعانة بالدورات التدريبية المخصصة.

استخدام الحل الموثوق لأمن النقاط النهائية المدعوم بنظام منع استغلال البرمجيات الخبيثة، واكتشاف السلوكيات ومحرك المعالجة القادر على التراجع عن الإجراءات الضارة. ويأتي هذا الحل معززاً أيضاً بآليات للدفاع عن النفس يكون من الصعب على مجرمي الإنترنت إزالتها.

الاستعانة بأحدث المعلومات المتعلقة بالتهديدات للاطلاع الدائم على التكتيكات والتقنيات والإجراءات الفعلية التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون في تهديداتهم.