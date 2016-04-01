هيئة الاتصالات السعودية تبدأ بتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الجمعة، عن بدء المرحلة الأولى من تخفيض أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وذكر موقع “أرقام” الاقتصادي أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كانت قد أقرت تفعيل التخفيض بداية من الأول من أبريل/نيسان 2016م ، من اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ24 لأسقف أسعار الجملة والتجزئة للمكالمات الصادرة والواردة واستقبال المكالمات وخدمة البيانات والرسائل النصية القصيرة.

وقالت “الهيئة”، في بيان لها، إن الحد الأعلى للأسعار ينطبق على جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ (0.975 ريال) للمكالمات الصادرة داخل بلد التجوال في دول المجلس، و(2.4ريال) للمكالمات الدولية الصادرة لدول المجلس إثناء التجوال في دول المجلس، و(1.31ريال) للمكالمات الواردة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و(0.3 ريال) للرسائل النصية القصيرة الصادرة أثناء التجوال داخل دول المجلس، و(4.875 ريال) للبيانات أثناء التجوال داخل دول المجلس.

وأكدت الهيئة أن للمشترك الحرية في استخدام خدمات التجوال بنظام الدفع بحسب الاستهلاك بأسعار التجوال الموحدة في دول مجلس التعاون، أو اختيار الاشتراكات المناسبة له كباقات التجوال التي يُتيحها مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.

وتوقعت أن يكون هناك تأثيراً كبيراً في نمو حجم استخدام خدمات البيانات بعد بدء تطبيق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنظيم أسعار التجوال الخليجي.

يذكر أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لجهود اللجنة الوزارية للاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون الخليجي، وبتنسيق مستمر مع الجهات التنظيمية في قطاع الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي، ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة.