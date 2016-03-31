القوات المسلحة القطرية تختار رادار “سيرتش ماستر” من تاليس

أعلنت القوات المسلحة القطرية خلال معرض ديمدكس عن توقيع مذكرة تفاهم بخصوص رادار المراقبة SEARCHMASTER®متعدد المهام من تاليس.

وسوف يتم تركيب هذا الرادار، على أسطول القوات المسلحة القطرية من المركبات المسيرة اختياريا –طائرات (OPV-A) وذلك للاستجابة لمتطلبات المراقبة البحرية والأرضية.

وتم تصميم هذا الرادار الجوي ليتناسب مع جميع أنواع المنصات ويلبي متطلبات المراقبة لخمسة أنواع من المهمات: المراقبة الأرضية، وحرب المناطق المكشوفة، والحرب المضادة للغواصات، والمراقبة البحرية والدعم الجوي التكتيكي.

ويتميز رادار SEARCHMASTER®بهوائي مسح إلكتروني فعال (AESA) يعتمد على التقنيات المؤهلة والمطورة للرادار المثبت على في مقدمة طائرات ’رافال‘ المقاتلة. ويقدم رادار SEARCHMASTER® مستوياتٍ عالية من الأداء للكشف عن التهديدات الأرضية والبحرية وفي جميع الظروف الجوية. وبفضل تصميمه المدمج وخفيف الوزن والذي يمنحه أفضل أداءٍ عن فئة هذا الوزن، يمكن دمجه ببساطةٍ في مجموعة واسعة من المنصات.

كما يمكن أن يتم نشره على الطائرات بدون طيار طويلة التحمل على علوٍّ متوسط، وطائرات الهليكوبتر للمهمات المتوسطة إلى الثقيلة وطائرات المهمات الخاصة ذات المحرك التوربيني لتزويدها بقدرات متعددة المهام.

ويقدم رادار SEARCHMASTER® مدى يصل إلى 200 ميل بحري (جو/ بحر). ويمكن للنظام الكشف عن أصغر الأهداف البحرية الثابتة والمتحركة بما في ذلك أعالي البحار؛ بالإضافة إلى صور رادار عالية الدقة.

وتعد تاليس مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا المرتبطة بقطاعات الطيران والدفاع والأمن. وبلغت إيرادات الشركة في عام 2015 قيمة 14 مليار يورو، ويعمل لديها 62 ألف موظف في 56 دولة. وتتمتع المجموعة بقدرات استثنائية في مجال تصميم وتطوير وتشغيل المعدات والأنظمة والخدمات التي تلبي أعقد متطلبات الأمان في العالم، وذلك من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 22 ألف مهندس وباحث في أرجاء العالم. كما وضعت تاليس بصمتها الاستثنائية على المستوى الدولي من خلال عملياتها العالمية التي تقيمها بالشراكة مع عملاء وشركاء محليين.