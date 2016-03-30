“إنجازات” تستضيف خدمات “إس إيه بي” السحابية في مركز البيانات المتطور التابع لها في الإمارات

أعلنت كلٌ من شركة “إنجازات لنظم البيانات” (إنجازات)، المتخصصة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) الظبيانية، وشركة “إس إيه بي”، عن أن المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بات بوسعها الاستفادة من مركز خدمات البيانات السحابية عالمي الطراز، الذي أنشأته الشركتان في الإمارات والذي سيدعم جهود تسريع الابتكار في عصر “إنترنت الأشياء” ويساهم في تحفيز سوق تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة، البالغ حجمه 240 مليار دولار أمريكي.

ووفقاً ًلبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يأتي إعلان الشركتين، بمناسبة انعقاد “معرض إنترنت الأشياء 2016” خلال الأسبوع الجاري في دبي، حيث تتوقع “إس إيه بي” أن يصل عدد الأشياء المتصلة بشبكات الإنترنت إلى 50 مليار بحلول العام 2030، فيما سيصل حجم سوق “إنترنت الأشياء” عالمياً إلى 14.4 تريليون دولار بحلول العام 2022.

وبحسب توقعات شركة “غارتنر” العالمية للأبحاث، سوف يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط إلى 242 مليار دولار بحلول العام 2019، في حين ستصل خدمات البرمجيات إلى 6.1 مليار دولار، بزيادة 42 في المئة عن العام 2015، ما يلقي الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة التي تمتلكها المنطقة في هذا المجال.

وقال إبراهيم لاري الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات لنظم البيانات “سوف تحتاج الشركات والمؤسسات إلى أفكار متفتحة لتبسيط العمليات واكتساب عملاء ومستخدمين جدد بهدف تحفيز بناء تقنيات المدن الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء بمنطقة الشرق الأوسط. وتحظى دولة الإمارات بدور متميز في تبني خدمات التقنيات السحابية وفق أرقى المعايير العالمية التي تمكّنها من توفير الدعم لأجندة الابتكار الرقمي للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط”.

وكانت “إنجازات لنظم البيانات” أطلقت مركزها الخاص بالبيانات السحابية في دولة الإمارات بالتعاون مع “إس إيه بي” في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وتتواصل الشركة حالياً مع أول عملاء المركز. وقد تم تصميم مركز البيانات وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة باستضافة الحلول المؤسسية السحابية العاملة على منصة “هانا” التي توفرها “إس إيه بي”.

ويمكن للمؤسسات والشركات على امتداد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعانة بمنصة “هانا” المؤسسية السحابية الآمنة من “إس إيه بي” للتشغيل الفوري لأيمن تطبيقات”إس إيه بي” المتوفرة على المنصة السحابية. وتشمل هذه التطبيقات تخطيط موارد المؤسسات، والجيل القادم من حزمة تطبيقات الأعمال S/4HANA من “إس إيه بي”، والتعامل مع البيانات الضخمة وتحليلها، وتخزين البيانات، والتطبيقات النقّالة، وإدارة علاقات العملاء، والخدمات المالية.

وقال طيفون توبكوش المدير التنفيذي لـ “إس إيه بي” في دولة الإمارات “يساهم الإقبال المتسارع من جانب المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط على تبني الحلول السحابية في دعم الجهات العاملة في القطاعات ذات النمو المرتفع بالمنطقة، كالرعاية الصحية والرياضة، ومساعدتها في تحقيق قفزات واسعة تمكّنها من التفوق على نظيراتها في أوروبا فيما يتعلق بخفض التكاليف ورفع درجة المرونة والاستفادة من الفرص المتنامية المتاحةمن خلال إنترنت الأشياء. وأضاف: “يقدّم مركز البيانات من الفئة الرابعة التابع لإنجازات في دولة الإمارات بقدرات إتاحة عالية الحلول السحابية من (إس إيه بي) ذات السُمعة العالمية في مجال دعم الابتكار للشركات بالمنطقة”.

وتحرص “إس إيه بي” على تقديم الدعم اللازم للكوادر المستقبلية في المنطقة، نظراً لما يتطلبه الإقبال على الحلول السحابية من مهارات تقنية متقدمة لدى العاملين. وفي هذا السياق، عقد معهد التدريب والتنمية التابع لـ “إس إيه بي” شراكات مع أكثر من 125 مؤسسة للتعليم العالي بهدف تدريب أكثر من 17,400 طالب، وأطلق المعهد برنامج “ستارتَب فوكَس” لدعم الشركات الناشئة يحتضن تسع شركات، وهي المبادرات التي ساهمت فيرفد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمهارات وقدرات معرفية تقدّر قيمتها بنحو 91 مليون دولار.

وبحسب البيان، تعد شركة إنجازات لنظم البيانات “إنجازات”، شركة رائدة في مجال توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة. توفر الشركة خدماتها في مجال تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية والمُدارة ومراكز البيانات، وذلك من خلال أول مركز بيانات من الفئة الرابعة على مستوى المنطقة، حيث حصل على شهادة “الأيزو27001” كأفضل مركز بيانات. وتجمع الشركة بين خبرتها وحضورها على الصعيد المحلي، وبين شبكة شراكتها عالمياً.

في حين تعد شركة SAP إس إيه بي (المدرجة في بورصة نيويورك برمز التداول SAP) المزوِّد الرائد عالمياً لحلول البرمجيات الشاملة والمتكاملة للشركات، إذ توفر تطبيقات وخدمات فائقة تمكّن الشركات على اختلاف أحجامها وأعمالها من إدارة أعمالها بالشكل الأمثل. وتساهم التقينات التي توفرها “إس إيه بي” في كافة مراحل الأعمال بهدف إثراء تجربة المستخدمين، وتساعدهم على العمل بطريقة أكثر كفاءة.