أول كمبيوتر محمول مبرّد بالسائل في العالم في منطقة ألعاب “إكس بوكس” ضمن “ربيع جيتكس شوبر 2016”

ستشهد منطقة ألعاب “إكس بوكس”، المنطقة الجديدة في دورة الربيع من معرض جيتكس شوبر ومعرض شوبر سمارت ليفينج 2016، إطلاق لعبة “كوانتوم بريك”، لعبة الحركة والمغامرة المرتقبة التي ستنشرها شركة “مايكروسوفت ستوديوز”.

وتمنح منطقة ألعاب “إكس بوكس”، حصرياً لزوار جيتكس شوبر الفرصة للاعبي الفيديو ليقوموا بتجربة “كوانتوم بريك” مجاناً على جهاز “إكس بوكس” أو الحاسوب الشخصي، ومن شأن هذه اللعبة أن تبث الحماس في أوساط مجتمع ألعاب الفيديو الكبير في دولة الإمارات، وذلك قبل الطرح الرسمي لهذه اللعبة يوم الخامس من إبريل 2016.

وتٌعدّ “كوانتوم بريك” أول لعبة فيديو مهمة من “مايكروسوفت” تُطرح على “إكس بوكس” والحاسوب الشخصي العامل بنظام “ويندوز 10” في وقت واحد، وتمثل جزءاً من تحرك لمايكروسوفت يرمي إلى توحيد أنظمتها المختلفة وإعطاء تجربة سلسة للمستهلك.

وتشكّل “كوانتوم بريك” تجربة فريدة من نوعها، فهي لعبة فيديو مثيرة في جزء منها، كما أنها عرض سينمائي حيوي وقوي في جزء آخر. وسيحظى زوار منطقة ألعاب “إكس بوكس” بفرصة تجربة اللعبة ومعرفة نتائج اختياراتهم وأفعالهم خلال مضيّهم في اللعبة في نسيج يوالف بين اللعب السريع والمثير، والعروض التفاعلية. وقد شهد قطاع ألعاب الفيديو نمواً هائلاً خلال السنوات العشر الماضية، وتجاوز حجمه الآن مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.4 مليار دولار مع حلول عام 2022، بحسب شركة “استراتيجي آند” للأبحاث والمنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي “توفور 54”.

وبهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس بمركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لدورة الربيع من جيتكس شوبر ومعرض شوبر سمارت ليفينج، إن قطاع ألعاب الفيديو “بات صناعة سريعة ومتأقلمة ومثيرة، مثل الألعاب التي تنتجها”، متوقعة أن تشكل منطقة ألعاب “إكس بوكس” نقطة جذب كبيرة للاعبين في المنطقة، وأضافت: “صنعنا بيئة تجذب الزوار إلى عالمٍ مثيرٍ للإعجاب من ألعاب الفيديو، مانحين إياهم الفرصة لرؤية الألعاب والاستمتاع بتجربتها بأنفسهم، ونعتقد أن أكبر تحدٍّ أمام زوار جيتكس شوبر هذا العام سيكون مغادرة منطقة ألعاب “إكس بوكس” بعد دخولها”.

من جانب آخر، سيتمّ كشف النقاب لأول مرة على الصعيد العالمي في منطقة ألعاب “إكس بوكس”، عن جهاز الحاسوب المحمول الخاص بالألعاب “ريبابليك أوف جيمرز جي إكس 700” من “أيسوس”، الذي يعتبر أول حاسوب مبرد بالسائل في العالم. ويأتي هذا الحاسوب المحمول مزوّداً بقطعة تبريد خارجية حصرية منفصلة تسمى نظام “هايدرو أوفركلوكنج” من “ريبابليك أوف جيمرز”. ويعمل هذا الحاسوب بمعالج “إنتل” من الجيل السادس “سكاي ليك” من سلسلة K-SKU ومعالج فيديو “جي-فورس جي تي إكس 980” من “إنفيديا”. ويعطي الجهاز “جي إكس 700” قوة الحواسيب المكتبية في المنزل وأداء فائق السرعة أينما كانوا، كما أنه أول حاسوب ألعاب محمول في العالم مزوّد بشاشة عاملة بدقة 4K حقيقية وتقنية “إنفيديا جي-سينك” لصور سلسة ومذهلة. من جانبه، أكّد كريم أوزبكرجي، رئيس “إكس بوكس” لدى مايكروسوفت الخليج، رغبة شركته في تزويد اللاعبين بالأدوات التي تمكّنهم من ممارسة ألعاب الفيديو التي يريدونها مع الأشخاص الذين يرغبون باللعب معهم وعلى الأجهزة التي يريدونها، وقال: “يمكن للاعبين، عبر “إكس بوكس لايف”، أن يحظوا بتجربة مذهلة لممارسة الألعاب إما على جهاز اللعب أو الحاسوب أو كليهما، ومن هنا فإن منطقة ألعاب “إكس بوكس” ستشكل تجربة مثالية للزوار للاستمتاع حصرياً بلعبة “كوانتوم بريك” قبل طرحا الرسمي في الخامس من أبريل”.

يقدّم الحدث منطقتين أخرتين عدا منطقة ألعاب “إكس بوكس”، هما منطقة “ذيس هوت! ذاتس كول!” (المثير والجميل)، التي تتيح الفرصة أمام الزوار لتجربة أحدث صيحات التقنيات والأجهزة، سواء المعروضة والمتاحة للشراء أو التي يُنتظر طرحها قريباً، فضلاً عن “منطقة تجارب المنزل الذكي”، التي تتيح للزوار إمكانية التجربة العملية لأحدث الابتكارات في هذا المجال. جدير بالذكر أن دورة الربيع من جيتكس شوبر ومعرض شوبر سمارت ليفينج 2016، سوف تفتح الأبواب أمام الزوار يومياً بين 11 صباحاً و11 ليلاً، وتُباع تذاكر الدخول بسعر 25 درهماً للشخص، وهي متاحة في عدد من متاجر “زووم”، وتتيح الدخول إلى المعرضين.

كما تتوفر تذكرة بسعر 10 دراهم للطلبة ممن يزورون المعرض في مجموعات لا تقل عن 50 طالباً يتم التنسيق لزيارتها مسبقاً بين المؤسسات التعليمية وإدارة المعرض. مزيد من المعلومات متاح في الموقع www.gitexshopperdubai.com، وعبر صفحة المعرض على تويتر.