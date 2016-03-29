خفض سقف أسعار المكالمات بين شبكات الاتصالات السعودية

أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة ليكون سقف الأسعار(10) هللات بدلاً من (15) هللة.

ووفقاً للقرار الجديد فقد تم إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو (4.50) هللة بدلاً من (7) هللات.

ونقل موقع صحيفة “الرياض” الإلكتروني عن محافظ الهيئة عبدالعزيز الرويس قوله إن هذه التخفيضات تأتي انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين.

وعقد مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي الدكتور ابراهيم السويل، حيث أقر خفض سقف الأسعار بالنسبة للمكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة والثابتة.

يذكر أن المقصود بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته ، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات.

وأضاف محافظ الهيئة أن هذا القرار يعني أن يدفع مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمة، مبلغ مالي أقل من السابق؛ إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة، معبراً عن أمله في أن ينعكس هذا القرار على خفض أسعار المكالمات لمستخدمي شبكات الاتصالات في الفترة المقبلة.