مجانا، بي بي سي ترسل مليون كمبيوتر مصغر للأطفال في مدارس بريطانيا

بدأت بي بي سي أمس بإرسال آلاف من أجهزة كمبيوتر مصغر اسمه مكرو بت micro:bit بهدف تحفيز الطلاب على الابتكار حيث سيحصل قرابة مليون من الطلاب (لأعمار 11 و12 عاما) والأساتذة في بريطانيا على كمبيوتر باسم BBC Micro:bit. وهو عبارة عن لوحة دارات كمبيوتر يمكنها الاتصال بالهواتف الجوالة ويمكن تصميم أجهزة ذكية من خلالها كما هو الحال مع كمبيوترات أردينو وارزبيري باي وفقا لـ موقع ارستكنيكا.

يهدف المشروع لوضع كمبيوتر قابل للبرمجة والتطويع بين يدي الأطفال لتحفيزهم منذ الصغر على الامور التقنية كما حصل مع مشروع بي بي سي السابق في الثمانينيات باسم بي بي سي ميكرو BBC Micro.

وتتيح بي بي سي لأولياء الامور والمدارس التسجيل في صفحة للمشروع للحصول على هذا الكمبيوتر مجانا في بريطانيا (https://www.bbcmicrobitschoolregistrationform.co.uk/english.html) وتتوفر صفحة خاصة بالشروع وهي أشبه بدليل الاستخدام على الرابط

https://www.microbit.co.uk

تعاونت بي بي سي مع شركات تقنية في شراكة لتقديم الدعم والرعاية للمشروع، فهناك مايكروسوفت التي تقدم لغات البرمجة (مثل بلوك ايديتور وتتش ديفيلوب (Touch Develop +Block Editor) فيما تقدم سامسونغ تطبيق أندرويد وقدنت شركة NXP شريحة الناقل العام USB controller ومكونات أخرى مثل شريحة بلوتوث، وغيرها من المكونات التي ساهمت فيها قرابة 20 شركة تقنية ومؤسسة تدعم المشروع.

يمكن برمجة الجهاز عبر الإنترنت وتنفيذ مشاريع متعددة لابتكار استخدامات كثيرة في تصميم أجهزة ذكية كما هو الحال في صفحة مخصصة لأفكار مقترحة للمشاريع، مثل تطويعه أداة للتواصل مع المصابين بالتوحد أو كإرساله لارتفاعات عالية بطائرة مسيرة عن بعد لقياس رطوبة الطقس وما إلى ذلك ، أو تحويله للوحة إعلانية بوصل عشرات منه معا (الرابط http://www.bbc.com/news/technology-35824446.