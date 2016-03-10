تاليس تعمل على تحديث إدارة الحركة الجوية لمطاري الغردقة وطابا الدوليين في مصر

أعلنت شركة “تاليس” المتخصصة في مجال الفضاء والطيران والنقل والدفاع والأمن، في معرض ومؤتمر إدارة الحركة الجوية 2016، عن اختيار الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية (NANSC) في مصر لخدمات تاليس في استبدال وتجديد أنظمة إدارة الحركة الجوية في مطاري الغردقة وطابا الدوليين.

وقال بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه في إطار هذا المشروع، ستقوم تاليس بتثبيت أنظمة الرادار الأساسي والثانوي، TopSky-ATC وTopSky-Tower وأنظمة الاتصالات ليمتلك المطاران، مع الانتهاء من المشروع، من مستوياتٍ عالية للسلامة والكفاءة والقدرة على معالجة الحركة الجوية المتزايدة.

يعود تاريخ التعاون بين تاليس والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لأكثر من 35 عاماً في تحديث المجال الجوي المصري. خلال هذه الفترة، شاركت تاليس في العديد من البرامج المختلفة بما في ذلك مركز الملاحة الجوية في القاهرة الذي تم إطلاقه في العام 1982، وجميع التحديثات اللاحقة في 1998 و2012. وتحديث نظام الطوارئ المختبر بشكلٍ عملي في العام 2015. وفي 2006 و2007، قدمت تاليس محطات رادار للقاهرة، وأسيوط، وأسوان، والغردقة، ومرسى مطروح والداخلة.

كما ساعدت تاليس في 2009 الأكاديمية المصرية للطيران من خلال توفير محاكي إدارة الحركة الجوية وتقديم نظام طوارئ إلى وزارة الطيران المدني. وأخيراً، في 2010، زودت تاليس بالتعاون مع شركة أوراسكوم المصرية البرج الجديد في مطار القاهرة بنظام برج مراقبة الحركة الجوية.

وقال هشام عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الإدارة، الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية “بفضل موقعه الاستراتيجي، يساعد المجال الجوي المصري على ربط قارات أفريقيا، وأوروبا وآسيا. وتساهم الشراكة مع تاليس لتحديث أنظمة إدارة الحركة الجوية في مطاري الغردقة وطابا في دعم مساعينا لتقديم حركة جوية أكثر أماناً، وتنظيماً وكفاءة وفعالية لهذا الممر الحيوي”.