تاليس تعرض حلولها المبتكرة في معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016

سلطت “’تاليس” المختصة في مجال حلول النقل والمورد الرئيسي لأنظمة السكك الحديدية في الشرق الأوسط، الضوء على حلولها الأكثر ابتكاراً خلال معرض ومؤتمر السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2016.

ومع تقديمها لطيف شامل من أحدث الحلول، تنشر تاليس نظماً حيويةً قائمةً على تكنولوجيا المعلومات ومخصصة لمجالات الخطوط الرئيسية والنقل داخل المدن، بما يتضمن أنظمة إشارات السكك الحديدية، والإشراف، والاتصالات، والأمن، ومعلومات الركاب، وحلول تحصيل التذاكر.

واستكملت تاليس كفاءتها في مجال الأمن بقائمة عروض النقل العالمية التي طرحتها، ما يسمح لها بالتحضير للانتقال الرقمي إلى مدن أكثر ذكاءً للمستقبل. وتشارك المجموعة، مع فريق محلي من خبراء التكنولوجيا، في العديد من المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وتساهم في عمليات تنمية واسعة النطاق في المنطقة.

ويعتبر النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات ETCS، الذي ابتكرته تاليس، بمثابة الحل الأساسي لنظم الإشارات في النظام الأوروبي لإدارة القطارات لشبكات الخطوط الرئيسية ERTMS. ويكتسب نظام ETCS اهتماماً عالمياً نظراً لنجاحه في القارة الأوروبية. وبشكل خاص، يتمثل وجود تاليس الناجح في منطقة الشرق الأوسط بمشروعها الخاص باعتماد نظام ETCS على سكة حديد الشمال – الجنوب في المملكة العربية السعودية، والبالغ طولها 2,400 كم.

ومع أكثر من 80 مشروعا للتحكم بحركة القطارات بواسطة الاتصالات المتقدمة CBTC في أكثر من 40 مدينة كبرى حول العالم، ويستخدمها أكثر من 3 مليارات مسافر سنوياً، يعتبر نظام SelTrac CBTC أكثر النظم اعتماداً على نطاق واسع وأكثرها موثوقيةً في العالم.

وقامت تاليس بتجهيز الخطوط الخضراء والحمراء لشبكة مترو دبي، أطول خط مترو بدون سائق في العالم. كما قامت بتسليم نظام تشغيل آلي للقطارات لصالح شبكة مترو مكة. وفي قطر، تحظى تاليس بعضوية ائتلاف مسؤول عن إنشاء أول نظام مترو في الدوحة.

وباعتبارها المزود الوحيد لنظام إصدار التذاكر على مستوى دولة الإمارات لمشغلي شبكات النقل العام، واستناداً على هيكلية الشبكة، تعتبر تاليس سباقةً في قطاع حلول إصدار التذاكر. وتجعل أنظمة تحصيل التذاكر القابلة للتشغيل البيني من وسائل النقل العامة أكثر جاذبيةً بالنسبة للمستخدمين وأكثر فعاليةً من حيث التكاليف بالنسبة للمشغلين. وتم اعتماد هذا الحل في مدينة دبي، حيث يمكن استخدام ذات التذكرة في مواقف السيارات ومترو الأنفاق، وأيضاً على متن قطارات سكة حديد الشمال – الجنوب.

ومن خلال تشغيل وسائل النقل والبنية التحتية الأمنية بطريقة مستدامة، تقوم تاليس بتنفيذ الحلول من أجل الوصول إلى مدينة ذكية. وترتقي هذه الحلول بمفهوم التكامل إلى مستوىً أعلى، كما أنها توظف مفاهيماً كقابلية التبادل البيني والتوصيل لتحسين نوعية الحياة.

وقامت تاليس بتطوير عدة أكاديميات تدريبية في المنطقة. وتم توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء الأكاديميات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر بهدف دعم الارتقاء بقدرات قطاع النقل.

ومن خلال 35 عاما من التواجد والشراكة في الشرق الأوسط ودول الخليج، قامت تاليس بإقامة علاقات وطيدة مع دول المنطقة وتعد شريكًا موثوقًا به للشركات المحلية. ويعمل لدى المجموعة اليوم ما يقارب 1,500 موظف في المنطقة (بما في ذلك المشاريع المشتركة).

تعد تاليس مجموعة رائدة على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المرتبطة بقطاعات الطيران والدفاع والأمن. وبلغت إيرادات الشركة في عام 2015 قيمة 14 مليار يورو، ويعمل لديها 62,000 موظف في 56 دولة. وتتمتع المجموعة بقدرات استثنائية في مجال تصميم وتطوير وتشغيل المعدات والأنظمة والخدمات التي تلبي أعقد متطلبات الأمان في العالم، وذلك من خلال شبكة واسعة تضم أكثر من 22,000 مهندس وباحث في أرجاء العالم. كما وضعت ’تاليس‘ بصمتها الاستثنائية على المستوى الدولي من خلال عملياتها العالمية التي تقيمها بالشراكة مع عملاء وشركاء محليين.